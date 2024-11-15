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Суд взыскал с Euroclear Bank 2,9 миллиарда рублей в пользу Сбербанка - РИА Новости, 15.11.2024
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16:22 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/euroclear--1984017081.html
Суд взыскал с Euroclear Bank 2,9 миллиарда рублей в пользу Сбербанка
Суд взыскал с Euroclear Bank 2,9 миллиарда рублей в пользу Сбербанка - РИА Новости, 15.11.2024
Суд взыскал с Euroclear Bank 2,9 миллиарда рублей в пользу Сбербанка
Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 25,6 миллиона долларов, около 2,6 миллиона евро, а также менее существенные РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:22
2024-11-15T16:22
москва
сбербанк россии
евросоюз
национальный расчетный депозитарий (нрд)
в мире
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 25,6 миллиона долларов, около 2,6 миллиона евро, а также менее существенные суммы в нескольких других валютах (всего по текущему курсу – более 2,9 миллиарда рублей), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель истца, денежные средства, в том числе в фунтах стерлингов, гонконгском и канадском долларах, швейцарских франках, иенах и норвежских кронах, находились на трех открытых истцом в бельгийском банке счетах. С мая 2022 года российский банк направил несколько распоряжений о переводе денег в другие банки. Ответчик их не исполнил, хотя европейские санкции против Сбербанка на тот момент еще не были введены. Ответчик сообщил, что руководствовался другими нормативными актами ЕС, запрещавшими ему исполнять распоряжения Сбербанка. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, в котором были заявлены требования о взыскании задолженности по трем счетам, процентов на 17 сентября этого года и процентов по дату исполнения ответчиком обязательств по возврату долга. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
https://ria.ru/20241015/shell-1978115909.html
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москва, сбербанк россии, евросоюз, национальный расчетный депозитарий (нрд), в мире
Москва, Сбербанк России, Евросоюз, Национальный расчетный депозитарий (НРД), В мире
Суд взыскал с Euroclear Bank 2,9 миллиарда рублей в пользу Сбербанка

Суд в Москве взыскал с Euroclear Bank 2,9 миллиарда рублей в пользу Сбербанка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 25,6 миллиона долларов, около 2,6 миллиона евро, а также менее существенные суммы в нескольких других валютах (всего по текущему курсу – более 2,9 миллиарда рублей), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель истца, денежные средства, в том числе в фунтах стерлингов, гонконгском и канадском долларах, швейцарских франках, иенах и норвежских кронах, находились на трех открытых истцом в бельгийском банке счетах. С мая 2022 года российский банк направил несколько распоряжений о переводе денег в другие банки. Ответчик их не исполнил, хотя европейские санкции против Сбербанка на тот момент еще не были введены.
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Ответчик сообщил, что руководствовался другими нормативными актами ЕС, запрещавшими ему исполнять распоряжения Сбербанка.
Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, в котором были заявлены требования о взыскании задолженности по трем счетам, процентов на 17 сентября этого года и процентов по дату исполнения ответчиком обязательств по возврату долга.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
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