https://ria.ru/20241115/energokrizis-1983801081.html

"Может не хватить": Европу предупредили о рисках нового энергокризиса

"Может не хватить": Европу предупредили о рисках нового энергокризиса - РИА Новости, 15.11.2024

"Может не хватить": Европу предупредили о рисках нового энергокризиса

Старый Свет основательно подготовился к зиме: подземные хранилища газа заполнены почти на 100%. Это своего рода подушка безопасности. Однако мировой СПГ-рынок... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T08:00

2024-11-15T08:00

2024-11-15T08:05

экономика

цены на нефть

европа

норвегия

евросоюз

kpler

еврокомиссия

голубой поток

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Старый Свет основательно подготовился к зиме: подземные хранилища газа заполнены почти на 100%. Это своего рода подушка безопасности. Однако мировой СПГ-рынок крайне нестабилен и подвержен ценовым скачкам, напоминают аналитики. Европа сейчас практически полностью зависит от спотовых поставок. А котировки уже у 500 долларов за тысячу кубометров. Что грозит ЕС в зимний период — в материале РИА Новости.Внезапные холодаПо данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), в ПХГ ЕС сейчас 101,09 миллиарда кубометров голубого топлива. В Германии хранилища заполнены на 96,75%; во Франции — на 93,22; в Австрии — на 93,77; в Италии — на 97,21. В Еврокомиссии сообщили, что этого достаточно для пикового спроса, перебоев в энергоснабжении не предвидится.Магистральный поток природного газа, позволивший Европе так основательно запастись, обеспечила ветка российского трубопровода через Суджу в Курской области, замечает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Однако и этого может не хватить, если зима окажется слишком суровой. А на возобновляемые источники рассчитывать не приходится: холода замедляют работу ветряных электростанций.Уже сейчас, по информации GIЕ, отбор газа из хранилищ в 20 раз превышает закачку. В октябре спрос вырос более чем двукратно и стал четвертым в истории для этого месяца. Закачка же — на минимуме с 2012-го и на 38% меньше по сравнению с тем, что было год назад.Нестабильные поставкиНа пике спроса нужны регулярные поставки, но ЕС они не гарантированы.Европейский рынок переориентировался с российского трубопроводного газа на сжиженный. И "теперь связан с мировой энергетической нестабильностью больше, чем когда-либо", отмечает Financial Times. "Достаточно нескольких перебоев, чтобы все пошло наперекосяк", — приводит издание слова одного из трейдеров.Норвегия обеспечивает ЕС сжиженным газом на 30%. На прошлой неделе там возникли проблемы и цены на электроэнергию взлетели до 43,8 евро за мегаватт-час — максимум с декабря 2023-го. Не помогли и заверения производителя Equinor в том, что инцидент не повлияет на экспортные обязательства.К тому же норвежский потенциал практически исчерпан."В этом году увеличили поставки на десять процентов — до 70,2 миллиарда кубометров — и уперлись в потолок", — поясняет Марышев.Подвести могут и другие партнеры. В частности, политически непредсказуемые страны Северной Африки.Стоит учитывать и глобальные тенденции. Спрос в Азии повышается — значит, усилится конкуренция. Причем европейцы в гораздо менее выгодном положении: азиаты покупают большую часть СПГ по долгосрочным контрактам. ЕС же — почти все на спотовом рынке, поэтому в нужный момент СПГ может просто не найтись.Запуск новых экспортных мощностей задерживается. По оценкам Kpler, этой зимой поставки на европейский рынок увеличатся только на 2,5 миллиона тонн. В предыдущм сезоне прибавка была в четыре раза больше.По мнению аналитиков, энергоресурсы в ближайшие годы будут устойчиво дорожать за счет Азиатско-Тихоокеанского региона и отставания предложения от спроса.Что по транзитуНеопределенности добавляет и перспектива прекращения транзита через Украину.Контракт между Москвой и Киевом истекает в конце года. В документе говорится о 40 миллиардах кубометров в год, однако качают гораздо меньше. В 2023-м — 11,85 миллиарда, в 2022-м — 16,7. Варианты сохранения транзита пока неочевидны.Так, на Украине предлагали ЕС заменить газ азербайджанским и прокачивать его по российской трубе. Инициативу сочли сомнительной. Ведь это сулит дополнительные издержки, в первую очередь европейцам.По мнению Марышева, трубу через Суджу, скорее всего, не перекроют. Газовый гамбит ЕС продолжает разыгрываться, и у Москвы на руках — основные козыри. Поэтому, несмотря на весь негатив с Европой, сокращения экспорта ждать не следует.С другой стороны, все отчетливее вырисовывается увеличение транзита по южному коридору — из-за создания хаба в Турции и последующего расширения "Голубого потока".Пока же в ЕС страхуются всяческими способами. Например, во Франции перезапустили угольную ТЭЦ.

https://ria.ru/20241025/zerno-1979860447.html

https://ria.ru/20241009/gaz-1976845093.html

https://ria.ru/20241113/sanktsii-1983276495.html

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экономика, цены на нефть, европа, норвегия, евросоюз, kpler, еврокомиссия, голубой поток