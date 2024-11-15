https://ria.ru/20241115/elektrotekhnika-1983912020.html

Московские производители электротехники наращивают объемы отгрузки

Московские производители электротехники наращивают объемы отгрузки - РИА Новости, 15.11.2024

Московские производители электротехники наращивают объемы отгрузки

По итогам трех кварталов 2024 года московские промышленники поставили заказчикам контрольно-измерительной аппаратуры, электродвигателей, кабелей, аккумуляторов... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:00

2024-11-15T12:00

2024-11-15T12:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

россия

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. По итогам трех кварталов 2024 года московские промышленники поставили заказчикам контрольно-измерительной аппаратуры, электродвигателей, кабелей, аккумуляторов и другой востребованной продукции более чем на 143,3 миллиарда рублей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов."Москва создает комфортные условия для осуществления эффективной индустриальной деятельности. Мы развиваем и предлагаем действенные инструменты поддержки, что способствует увеличению локализации производственных мощностей. Это позволяет не только удовлетворять потребности внутреннего рынка в товарах повседневного спроса, но и выпускать продукцию для наукоемких сфер – от цифровизации городской инфраструктуры, до космической индустрии. Например, в столице успешно развивается ОЭЗ "Технополис Москва" – флагман высокотехнологичной промышленности, а также сформированы четыре крупных межотраслевых кластера. Они объединяют ведущие компании в сферах фармацевтики, микроэлектроники и фотоники, беспилотной авиации и электромобилестроения", - цитирует пресс-служба ДИПП Гарбузова.Он добавил, что масштабирование стратегических проектов и активная поддержка города позволила промышленникам только за три квартала 2024 года отгрузить электрооборудования более чем на 143,3 миллиарда рублей.Например, московская инжиниринговая компания "Тайтэн Пауэр Солюшн" поставила более 15 тысяч суперконденсаторных систем гарантированного запуска двигателя одному из крупнейших автомобильных заводов России. Разработкой оснащают спецтранспорт."Суперконденсаторная система гарантированного запуска двигателя – одна из наших самых успешных разработок, которая с доказанной эффективностью вот уже более семи лет помогает автомобилю завестись даже при разряженном аккумуляторе или в условиях экстремальных температур от минус 40 градусов до плюс 65 градусов. Каждое устройство рассчитано по меньшей мере на один миллион циклов заряда-разряда", – рассказал генеральный директор компании Владимир Ворожейкин.Система представляет собой небольшой модуль весом в 2,5 килограмма, который подключается к аккумуляторной батарее автомобиля, выполняя функции запуска двигателя.Столичная компания "Связь инжиниринг М" 20 лет выпускает в Москве автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов. С начала года предприятие изготовило почти 18 тысяч устройств сбора и передачи данных, что в 4,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2023-го.На базе оборудования компания разрабатывает интеллектуальную платформу "Энергоменеджер", позволяющую анализировать большие данные и выявлять тренды в потреблении энергии предприятий с федеральной сетью объектов. В результате, организации могут экономить на тарифах, прогнозировать нагрузку в пиковые часы для снижения расходов, выявлять некорректные расчеты и оценивать эффективность внедрения инициатив по уменьшению затрат.Также предприятие совместно с партнерами установило первые 96 зарядных станций для электромобилей на трансформаторных подстанциях, расположенных в жилых кварталах Москвы. До конца года компания рассчитывает открыть в общей сложности более 200 устройств."Проект важен для города, потому что число владельцев электромобилей стремительно растет, а значит растет и спрос на зарядные станции. При выборе объектов для реализации проекта мы соблюдали два условия: свободный въезд во двор и наличие парковки рядом с подстанцией", – отметил генеральный директор компании Петр Асаченков.В свою очередь, другой московский производитель - "АТБ Электроника" - представил линейку программно-аппаратных комплексов, которые используются в информационной безопасности, а также в системах контроля доступа и видеонаблюдения. Устройства были внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, что подтверждает их статус как отечественных продуктов и позволяет применять на объектах критической информационной инфраструктуры страны.В частности, комплексы можно использовать для обеспечения безопасности и надежности данных в учреждениях здравоохранения, транспортном комплексе, промышленности, энергетике и многих других секторах. Производственная мощность предприятия позволяет ежегодно изготавливать до 10 тысяч таких машин.Столица является крупным индустриальным и научно-инженерным центром России. В столице действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно в городе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.

https://ria.ru/20241031/pravitelstvo-1981179278.html

https://realty.ria.ru/20240418/sklad-1940809520.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анатолий гарбузов, россия