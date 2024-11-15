https://ria.ru/20241115/elektroenergiya-1984016260.html

В Молдавии обеспокоились возможным ростом цен на электроэнергию зимой

В Молдавии обеспокоились возможным ростом цен на электроэнергию зимой - РИА Новости, 15.11.2024

В Молдавии обеспокоились возможным ростом цен на электроэнергию зимой

Молдавия этой зимой может столкнуться с ростом цен на электроэнергию, если традиционный маршрут поставки газа в Приднестровье для работы местной ГРЭС будет... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:21

2024-11-15T16:21

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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Молдавия этой зимой может столкнуться с ростом цен на электроэнергию, если традиционный маршрут поставки газа в Приднестровье для работы местной ГРЭС будет нарушен, заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС которая находится на территории непризнанной ПМР. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. "С газом у нас проблем не будет. А вот обеспечение страны электроэнергией требует повышенного внимания. По нескольким причинам. Первое – если нынешняя схема поставки газа от "Газпрома" на МолдГРЭС не сможет больше функционировать. Вопрос поставок газа в Приднестровский регион по другим маршрутам решаемый, но этот газ может быть сильно дороже. Соответственно, это отразится и на цене электроэнергии, закупаемой Молдовой у ГРЭС", - заявил Чебан в интервью изданию "Логос-пресс". Он отметил, что взаимоподключение электросетей Молдавии и Украины к европейской энергетической системе (ENTSO-e) тоже создает определенные риски. Если мощностей для обеспечения электроэнергией всего региона будет не хватать, то это отразится на стоимости энергоресурса. К примеру, в начале октября цена электроэнергии на бирже в Румынии доходила до 300-400 евро за МВт (цена поставки от МолдГРЭС - $65 за МВт – ред.). ENTSO-e - европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии. 39 OTS-членов, представляющих 35 стран, несут ответственность за безопасную и скоординированную работу объединенной электроэнергетической системы Европы.

https://ria.ru/20241108/es-1982761290.html

https://ria.ru/20241112/gaz-1983357932.html

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