Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии обеспокоились возможным ростом цен на электроэнергию зимой - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/elektroenergiya-1984016260.html
В Молдавии обеспокоились возможным ростом цен на электроэнергию зимой
В Молдавии обеспокоились возможным ростом цен на электроэнергию зимой - РИА Новости, 15.11.2024
В Молдавии обеспокоились возможным ростом цен на электроэнергию зимой
Молдавия этой зимой может столкнуться с ростом цен на электроэнергию, если традиционный маршрут поставки газа в Приднестровье для работы местной ГРЭС будет... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:21
2024-11-15T16:21
жкх
молдавия
кишинев
россия
молдовагаз
газпром
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756188553_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_da533cd48c9306b8db80816f6f66a2e1.jpg
КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Молдавия этой зимой может столкнуться с ростом цен на электроэнергию, если традиционный маршрут поставки газа в Приднестровье для работы местной ГРЭС будет нарушен, заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС которая находится на территории непризнанной ПМР. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. "С газом у нас проблем не будет. А вот обеспечение страны электроэнергией требует повышенного внимания. По нескольким причинам. Первое – если нынешняя схема поставки газа от "Газпрома" на МолдГРЭС не сможет больше функционировать. Вопрос поставок газа в Приднестровский регион по другим маршрутам решаемый, но этот газ может быть сильно дороже. Соответственно, это отразится и на цене электроэнергии, закупаемой Молдовой у ГРЭС", - заявил Чебан в интервью изданию "Логос-пресс". Он отметил, что взаимоподключение электросетей Молдавии и Украины к европейской энергетической системе (ENTSO-e) тоже создает определенные риски. Если мощностей для обеспечения электроэнергией всего региона будет не хватать, то это отразится на стоимости энергоресурса. К примеру, в начале октября цена электроэнергии на бирже в Румынии доходила до 300-400 евро за МВт (цена поставки от МолдГРЭС - $65 за МВт – ред.). ENTSO-e - европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии. 39 OTS-членов, представляющих 35 стран, несут ответственность за безопасную и скоординированную работу объединенной электроэнергетической системы Европы.
https://ria.ru/20241108/es-1982761290.html
https://ria.ru/20241112/gaz-1983357932.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756188553_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_16f8c5f7c6b97f57620a2961d1fe2904.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, молдавия, кишинев, россия, молдовагаз, газпром, в мире
ЖКХ, Молдавия, Кишинев, Россия, Молдовагаз, Газпром, В мире
В Молдавии обеспокоились возможным ростом цен на электроэнергию зимой

"Молдовагаз": Молдавия может столкнуться с ростом цен на электроэнергию зимой

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Молдавия этой зимой может столкнуться с ростом цен на электроэнергию, если традиционный маршрут поставки газа в Приднестровье для работы местной ГРЭС будет нарушен, заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС которая находится на территории непризнанной ПМР. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Премьер Греции рассказал, что делать с ценами на электроэнергию в ЕС
8 ноября, 20:47
"С газом у нас проблем не будет. А вот обеспечение страны электроэнергией требует повышенного внимания. По нескольким причинам. Первое – если нынешняя схема поставки газа от "Газпрома" на МолдГРЭС не сможет больше функционировать. Вопрос поставок газа в Приднестровский регион по другим маршрутам решаемый, но этот газ может быть сильно дороже. Соответственно, это отразится и на цене электроэнергии, закупаемой Молдовой у ГРЭС", - заявил Чебан в интервью изданию "Логос-пресс".
Он отметил, что взаимоподключение электросетей Молдавии и Украины к европейской энергетической системе (ENTSO-e) тоже создает определенные риски. Если мощностей для обеспечения электроэнергией всего региона будет не хватать, то это отразится на стоимости энергоресурса. К примеру, в начале октября цена электроэнергии на бирже в Румынии доходила до 300-400 евро за МВт (цена поставки от МолдГРЭС - $65 за МВт – ред.).
ENTSO-e - европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии. 39 OTS-членов, представляющих 35 стран, несут ответственность за безопасную и скоординированную работу объединенной электроэнергетической системы Европы.
Предприятие ООО РН-Пурнефтегаз в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Покупателям СПГ из США придется просить газ у России, заявил Вучич
12 ноября, 17:31
 
ЖКХМолдавияКишиневРоссияМолдовагазГазпромВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала