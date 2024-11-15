https://ria.ru/20241115/dtp-1983912247.html

На северо-западе Москвы грузовик въехал в трамвай

На северо-западе Москвы грузовик въехал в трамвай - РИА Новости, 15.11.2024

На северо-западе Москвы грузовик въехал в трамвай

Грузовик въехал в трамвай на северо-западе Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T11:36

2024-11-15T11:36

2024-11-15T12:08

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Грузовик въехал в трамвай на северо-западе Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "На улице Зои и Александра Космодемьянских произошло столкновение грузового автомобиля и трамвая. Предварительно, без пострадавших", - рассказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в столичном метрополитене, около 9.30 в районе остановки "Школа имени Зои и Александра Космодемьянских" водитель грузовика, по предварительным данным, не уступил дорогу трамваю, следовавшему по маршруту №23, и допустил столкновение. Никто не пострадал. Движение трамваев было оперативно восстановлено.

https://ria.ru/20240522/dtp-1947749376.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва