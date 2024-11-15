https://ria.ru/20241115/dtp-1983912247.html
На северо-западе Москвы грузовик въехал в трамвай
На северо-западе Москвы грузовик въехал в трамвай - РИА Новости, 15.11.2024
На северо-западе Москвы грузовик въехал в трамвай
Грузовик въехал в трамвай на северо-западе Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:36
2024-11-15T11:36
2024-11-15T12:08
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983918818_0:194:1040:779_1920x0_80_0_0_1827f8e17267d3b863ff691ddf286ca3.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Грузовик въехал в трамвай на северо-западе Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "На улице Зои и Александра Космодемьянских произошло столкновение грузового автомобиля и трамвая. Предварительно, без пострадавших", - рассказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в столичном метрополитене, около 9.30 в районе остановки "Школа имени Зои и Александра Космодемьянских" водитель грузовика, по предварительным данным, не уступил дорогу трамваю, следовавшему по маршруту №23, и допустил столкновение. Никто не пострадал. Движение трамваев было оперативно восстановлено.
https://ria.ru/20240522/dtp-1947749376.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983918818_0:96:1040:876_1920x0_80_0_0_c45cea17c0ccc73fd9e8e746bf2bee20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На северо-западе Москвы грузовик въехал в трамвай
На северо-западе Москвы грузовик въехал в трамвай около остановки
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Грузовик въехал в трамвай на северо-западе Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"На улице Зои и Александра Космодемьянских произошло столкновение грузового автомобиля и трамвая. Предварительно, без пострадавших", - рассказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в столичном метрополитене, около 9.30 в районе остановки "Школа имени Зои и Александра Космодемьянских" водитель грузовика, по предварительным данным, не уступил дорогу трамваю, следовавшему по маршруту №23, и допустил столкновение.
Никто не пострадал. Движение трамваев было оперативно восстановлено.