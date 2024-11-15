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На северо-западе Москвы грузовик въехал в трамвай - РИА Новости, 15.11.2024
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11:36 15.11.2024 (обновлено: 12:08 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/dtp-1983912247.html
На северо-западе Москвы грузовик въехал в трамвай
На северо-западе Москвы грузовик въехал в трамвай - РИА Новости, 15.11.2024
На северо-западе Москвы грузовик въехал в трамвай
Грузовик въехал в трамвай на северо-западе Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:36
2024-11-15T12:08
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Грузовик въехал в трамвай на северо-западе Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "На улице Зои и Александра Космодемьянских произошло столкновение грузового автомобиля и трамвая. Предварительно, без пострадавших", - рассказал собеседник агентства. Как уточнили РИА Новости в столичном метрополитене, около 9.30 в районе остановки "Школа имени Зои и Александра Космодемьянских" водитель грузовика, по предварительным данным, не уступил дорогу трамваю, следовавшему по маршруту №23, и допустил столкновение. Никто не пострадал. Движение трамваев было оперативно восстановлено.
https://ria.ru/20240522/dtp-1947749376.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На северо-западе Москвы грузовик въехал в трамвай

На северо-западе Москвы грузовик въехал в трамвай около остановки

© Кадр видео очевидцаМесто происшествия, где грузовик въехал в трамвай на северо-западе Москвы. 15 ноября 2024
Место происшествия, где грузовик въехал в трамвай на северо-западе Москвы. 15 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Кадр видео очевидца
Место происшествия, где грузовик въехал в трамвай на северо-западе Москвы. 15 ноября 2024
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Грузовик въехал в трамвай на северо-западе Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"На улице Зои и Александра Космодемьянских произошло столкновение грузового автомобиля и трамвая. Предварительно, без пострадавших", - рассказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в столичном метрополитене, около 9.30 в районе остановки "Школа имени Зои и Александра Космодемьянских" водитель грузовика, по предварительным данным, не уступил дорогу трамваю, следовавшему по маршруту №23, и допустил столкновение.
Никто не пострадал. Движение трамваев было оперативно восстановлено.
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