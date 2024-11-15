https://ria.ru/20241115/dsnv-1983864190.html

Истекающий ДСНВ с Россией станет приоритетом Трампа, считают в США

Истекающий ДСНВ с Россией станет приоритетом Трампа, считают в США - РИА Новости, 15.11.2024

Истекающий ДСНВ с Россией станет приоритетом Трампа, считают в США

Главным неотложным приоритетом избранного президента США Дональда Трампа является неопределенность относительно истекающего Договора о сокращении стратегических РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T02:14

2024-11-15T02:14

2024-11-15T02:14

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Главным неотложным приоритетом избранного президента США Дональда Трампа является неопределенность относительно истекающего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией (ДСНВ), признали в американской Ассоциации по контролю над вооружениями. "Наиболее неотложным приоритетом остается быстро приближающееся окончание действия ДСНВ в феврале 2026 года, а также решения Кремля и Белого дома о том, как управлять своими стратегическими ядерными отношениями и предотвратить количественную гонку вооружений", - указали в организации. Там отметили, что хотя Трамп за время своей предвыборной кампании и "хвастался" прочными личными отношениями с президентом РФ Владимиром Путиным, переговоры между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями сопряжены с серьезными трудностями. "Если Трамп хочет начать свое президентство с дипломатической победы высокого уровня, то он мог бы понизить риск ядерного усиления со стороны России после того, как истечет ДСНВ, предложив поддерживать размещение ядерных сил РФ на том уровне, который соответствует ограничениям договора после истечения сроков его действия так долго, как Россия делает это же", - добавили в ассоциации. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.

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россия, сша, москва, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп, нато