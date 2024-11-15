Кобзев передал на СВО дроны, купленные на благотворительные средства
© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramГлава Приангарья Игорь Кобзев передал бойцам 85-й бригады ВС РФ дроны, купленные на средства от благотворительного концерта, который состоялся в Иркутске в День народного единства
Глава Приангарья Игорь Кобзев передал бойцам 85-й бригады ВС РФ дроны, купленные на средства от благотворительного концерта, который состоялся в Иркутске в День народного единства
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ИРКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. Глава Приангарья Игорь Кобзев передал бойцам 85-й бригады ВС РФ дроны, купленные на средства от благотворительного концерта, который состоялся в Иркутске в День народного единства, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь посетили Единый федеральный склад гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону. Склад действует на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ) с 2022 года и является крупным центром по приему, сортировке и распределению гуманитарной помощи. По словам Игоря Кобзева, Иркутская область уже два года сотрудничает с ростовчанами. Губернаторы обсудили несколько инициатив, среди которых участие иркутского машиностроительного предприятия, специалистов, студентов профильных вузов в работе Центра ремонта и сервисного обслуживания военной техники для нужд вооруженных сил при ДГТУ.
Также в Ростове-на-Дону Игорь Кобзев пообщался с жителями Усть-Кутского района, которые подготовили к отправке на передовую гуманитарный груз и более 20 автомобилей.
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"В приграничных территориях и зоне проведения СВО глава Приангарья встретился с жителями Иркутской области, служащими в 85-й бригаде Вооруженных сил Российской Федерации. Игорь Кобзев передал бойцам дроны, закупленные на собранные во время благотворительного концерта "Сибирское братство. Своих не бросаем!" средства. Концерт состоялся 4 ноября, жители региона собрали три миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Благотворительный концерт "Сибирское братство. Своих не бросаем!" в поддержку земляков - бойцов специальной военной операции состоялся в Иркутске в День народного единства. На сцене Иркутского музыкального театра выступили творческие коллективы и солисты Приангарья, а также заслуженная артистка России Варвара.
На встрече с военнослужащими Игорь Кобзев обсудил объемы помощи бригаде и проблемные вопросы. Каждому вручил памятные часы с гравировкой от губернатора Иркутской области и поблагодарил за службу.