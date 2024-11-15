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Кобзев передал на СВО дроны, купленные на благотворительные средства - РИА Новости, 15.11.2024
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Надежные люди
 
15:47 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/drony-1984007238.html
Кобзев передал на СВО дроны, купленные на благотворительные средства
Кобзев передал на СВО дроны, купленные на благотворительные средства - РИА Новости, 15.11.2024
Кобзев передал на СВО дроны, купленные на благотворительные средства
Глава Приангарья Игорь Кобзев передал бойцам 85-й бригады ВС РФ дроны, купленные на средства от благотворительного концерта, который состоялся в Иркутске в День РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:47
2024-11-15T15:47
надежные люди
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россия
иркутск
игорь кобзев
юрий слюсарь
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ИРКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. Глава Приангарья Игорь Кобзев передал бойцам 85-й бригады ВС РФ дроны, купленные на средства от благотворительного концерта, который состоялся в Иркутске в День народного единства, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь посетили Единый федеральный склад гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону. Склад действует на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ) с 2022 года и является крупным центром по приему, сортировке и распределению гуманитарной помощи. По словам Игоря Кобзева, Иркутская область уже два года сотрудничает с ростовчанами. Губернаторы обсудили несколько инициатив, среди которых участие иркутского машиностроительного предприятия, специалистов, студентов профильных вузов в работе Центра ремонта и сервисного обслуживания военной техники для нужд вооруженных сил при ДГТУ. Также в Ростове-на-Дону Игорь Кобзев пообщался с жителями Усть-Кутского района, которые подготовили к отправке на передовую гуманитарный груз и более 20 автомобилей. "В приграничных территориях и зоне проведения СВО глава Приангарья встретился с жителями Иркутской области, служащими в 85-й бригаде Вооруженных сил Российской Федерации. Игорь Кобзев передал бойцам дроны, закупленные на собранные во время благотворительного концерта "Сибирское братство. Своих не бросаем!" средства. Концерт состоялся 4 ноября, жители региона собрали три миллиона рублей", - говорится в сообщении. Благотворительный концерт "Сибирское братство. Своих не бросаем!" в поддержку земляков - бойцов специальной военной операции состоялся в Иркутске в День народного единства. На сцене Иркутского музыкального театра выступили творческие коллективы и солисты Приангарья, а также заслуженная артистка России Варвара. На встрече с военнослужащими Игорь Кобзев обсудил объемы помощи бригаде и проблемные вопросы. Каждому вручил памятные часы с гравировкой от губернатора Иркутской области и поблагодарил за службу.
https://ria.ru/20241113/irkutsk-1983566020.html
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иркутская область, россия, иркутск, игорь кобзев, юрий слюсарь
Надежные люди, Иркутская область, Россия, Иркутск, Игорь Кобзев, Юрий Слюсарь

Кобзев передал на СВО дроны, купленные на благотворительные средства

© Фото : #кобзевнасвязи/TelegramГлава Приангарья Игорь Кобзев передал бойцам 85-й бригады ВС РФ дроны, купленные на средства от благотворительного концерта, который состоялся в Иркутске в День народного единства
Глава Приангарья Игорь Кобзев передал бойцам 85-й бригады ВС РФ дроны, купленные на средства от благотворительного концерта, который состоялся в Иркутске в День народного единства - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : #кобзевнасвязи/Telegram
Глава Приангарья Игорь Кобзев передал бойцам 85-й бригады ВС РФ дроны, купленные на средства от благотворительного концерта, который состоялся в Иркутске в День народного единства
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ИРКУТСК, 15 ноя - РИА Новости. Глава Приангарья Игорь Кобзев передал бойцам 85-й бригады ВС РФ дроны, купленные на средства от благотворительного концерта, который состоялся в Иркутске в День народного единства, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь посетили Единый федеральный склад гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону. Склад действует на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ) с 2022 года и является крупным центром по приему, сортировке и распределению гуманитарной помощи. По словам Игоря Кобзева, Иркутская область уже два года сотрудничает с ростовчанами. Губернаторы обсудили несколько инициатив, среди которых участие иркутского машиностроительного предприятия, специалистов, студентов профильных вузов в работе Центра ремонта и сервисного обслуживания военной техники для нужд вооруженных сил при ДГТУ.
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Также в Ростове-на-Дону Игорь Кобзев пообщался с жителями Усть-Кутского района, которые подготовили к отправке на передовую гуманитарный груз и более 20 автомобилей.
«
"В приграничных территориях и зоне проведения СВО глава Приангарья встретился с жителями Иркутской области, служащими в 85-й бригаде Вооруженных сил Российской Федерации. Игорь Кобзев передал бойцам дроны, закупленные на собранные во время благотворительного концерта "Сибирское братство. Своих не бросаем!" средства. Концерт состоялся 4 ноября, жители региона собрали три миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Благотворительный концерт "Сибирское братство. Своих не бросаем!" в поддержку земляков - бойцов специальной военной операции состоялся в Иркутске в День народного единства. На сцене Иркутского музыкального театра выступили творческие коллективы и солисты Приангарья, а также заслуженная артистка России Варвара.
На встрече с военнослужащими Игорь Кобзев обсудил объемы помощи бригаде и проблемные вопросы. Каждому вручил памятные часы с гравировкой от губернатора Иркутской области и поблагодарил за службу.
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Надежные людиИркутская областьРоссияИркутскИгорь КобзевЮрий Слюсарь
 
 
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