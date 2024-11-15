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Украинские дроны атаковали автомобиль ВГА в Харьковской области - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:28 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/drony-1983887719.html
Украинские дроны атаковали автомобиль ВГА в Харьковской области
Украинские дроны атаковали автомобиль ВГА в Харьковской области - РИА Новости, 15.11.2024
Украинские дроны атаковали автомобиль ВГА в Харьковской области
Украинские дроны атаковали автомобиль российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области, никто не пострадал, сообщил глава региона Виталий... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T09:28
2024-11-15T09:28
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
происшествия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинские дроны атаковали автомобиль российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области, никто не пострадал, сообщил глава региона Виталий Ганчев в Telegram-канале. "Четыре украинских FPV-дрона атаковали автомобиль, на котором сотрудники ВГА доставляли гуманитарные грузы жителям освобождённой территории Харьковской области. Наши коллеги, которые находились в машине, не пострадали. После первого удара они покинули автомобиль и спрятались в укрытие", - сообщил Ганчев. По его словам, сильно поврежден автомобиль УАЗ, он был без груза: газовые баллоны сотрудники ВГА успели уже развезти и возвращались обратно.
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харьковская область, виталий ганчев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Происшествия
Украинские дроны атаковали автомобиль ВГА в Харьковской области

Ганчев: дроны ВСУ атаковали автомобиль российской ВГА в Харьковской области

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинские дроны атаковали автомобиль российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области, никто не пострадал, сообщил глава региона Виталий Ганчев в Telegram-канале.
"Четыре украинских FPV-дрона атаковали автомобиль, на котором сотрудники ВГА доставляли гуманитарные грузы жителям освобождённой территории Харьковской области. Наши коллеги, которые находились в машине, не пострадали. После первого удара они покинули автомобиль и спрятались в укрытие", - сообщил Ганчев.
По его словам, сильно поврежден автомобиль УАЗ, он был без груза: газовые баллоны сотрудники ВГА успели уже развезти и возвращались обратно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевПроисшествия
 
 
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