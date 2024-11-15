https://ria.ru/20241115/drony-1983887719.html

Украинские дроны атаковали автомобиль ВГА в Харьковской области

Украинские дроны атаковали автомобиль ВГА в Харьковской области - РИА Новости, 15.11.2024

Украинские дроны атаковали автомобиль ВГА в Харьковской области

Украинские дроны атаковали автомобиль российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области, никто не пострадал, сообщил глава региона Виталий... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T09:28

2024-11-15T09:28

2024-11-15T09:28

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

происшествия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Украинские дроны атаковали автомобиль российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области, никто не пострадал, сообщил глава региона Виталий Ганчев в Telegram-канале. "Четыре украинских FPV-дрона атаковали автомобиль, на котором сотрудники ВГА доставляли гуманитарные грузы жителям освобождённой территории Харьковской области. Наши коллеги, которые находились в машине, не пострадали. После первого удара они покинули автомобиль и спрятались в укрытие", - сообщил Ганчев. По его словам, сильно поврежден автомобиль УАЗ, он был без груза: газовые баллоны сотрудники ВГА успели уже развезти и возвращались обратно.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

харьковская область

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харьковская область, виталий ганчев, происшествия