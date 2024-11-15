Рейтинг@Mail.ru
При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погибла женщина - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 15.11.2024 (обновлено: 16:11 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/dron-1984011472.html
При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погибла женщина
При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погибла женщина - РИА Новости, 15.11.2024
При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погибла женщина
Украинские войска атаковали гражданский автомобиль и медпункт в Запорожской области, ранено четыре человека, один погиб, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:01
2024-11-15T16:11
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984013345_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b71085e386b48d4e98328af347daa37f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска атаковали гражданский автомобиль и медпункт в Запорожской области, ранено четыре человека, один погиб, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."В селе Басань Пологовского муниципального округа в результате удара украинского БПЛА по легковому автомобилю пострадало четыре человека. Трое человек с ранениями разной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение", - написал Балицкий.При этом, по его словам, женщина 1977 года рождения от полученных ранений скончалась на месте.Кроме того, по словам губернатора, по селу Верхняя Криница Васильевского муниципального округа ВСУ произвели артиллерийский обстрел."Взрыв зафиксирован в здании действующего медпункта по улице Калиновой. В результате обстрела мужчина 1967 года рождения, инвалид 1 группы, получил слепое осколочное ранение головы", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20241114/spetsoperatsiya-1983705861.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984013345_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fd19b486dab9879b062c5964c49c6862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, происшествия, россия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Происшествия, Россия
При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погибла женщина

Балицкий: ВСУ атаковали автомобиль в Запорожской области, погибла женщина

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки дрона ВСУ в Запорожской области
Последствия атаки дрона ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки дрона ВСУ в Запорожской области
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска атаковали гражданский автомобиль и медпункт в Запорожской области, ранено четыре человека, один погиб, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"В селе Басань Пологовского муниципального округа в результате удара украинского БПЛА по легковому автомобилю пострадало четыре человека. Трое человек с ранениями разной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение", - написал Балицкий.
© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки дрона ВСУ в Запорожской области
Последствия атаки дрона ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки дрона ВСУ в Запорожской области
При этом, по его словам, женщина 1977 года рождения от полученных ранений скончалась на месте.
Кроме того, по словам губернатора, по селу Верхняя Криница Васильевского муниципального округа ВСУ произвели артиллерийский обстрел.
"Взрыв зафиксирован в здании действующего медпункта по улице Калиновой. В результате обстрела мужчина 1967 года рождения, инвалид 1 группы, получил слепое осколочное ранение головы", - подчеркнул губернатор.
Боевая работа расчета 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Российские войска нанесли удар по бригадам ВСУ в Запорожской области
14 ноября, 12:14
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала