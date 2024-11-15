https://ria.ru/20241115/dron-1984011472.html
При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погибла женщина
При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погибла женщина - РИА Новости, 15.11.2024
При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погибла женщина
Украинские войска атаковали гражданский автомобиль и медпункт в Запорожской области, ранено четыре человека, один погиб, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:01
2024-11-15T16:01
2024-11-15T16:11
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Украинские войска атаковали гражданский автомобиль и медпункт в Запорожской области, ранено четыре человека, один погиб, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."В селе Басань Пологовского муниципального округа в результате удара украинского БПЛА по легковому автомобилю пострадало четыре человека. Трое человек с ранениями разной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение", - написал Балицкий.При этом, по его словам, женщина 1977 года рождения от полученных ранений скончалась на месте.Кроме того, по словам губернатора, по селу Верхняя Криница Васильевского муниципального округа ВСУ произвели артиллерийский обстрел."Взрыв зафиксирован в здании действующего медпункта по улице Калиновой. В результате обстрела мужчина 1967 года рождения, инвалид 1 группы, получил слепое осколочное ранение головы", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20241114/spetsoperatsiya-1983705861.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, происшествия, россия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Происшествия, Россия
При атаке дрона ВСУ в Запорожской области погибла женщина
Балицкий: ВСУ атаковали автомобиль в Запорожской области, погибла женщина