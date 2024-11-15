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Дорожники Подмосковья обработали за ночь 770 километров участков дорог - РИА Новости, 15.11.2024
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Новости Подмосковья
 
13:57 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/dorozhniki--1983958590.html
Дорожники Подмосковья обработали за ночь 770 километров участков дорог
Дорожники Подмосковья обработали за ночь 770 километров участков дорог - РИА Новости, 15.11.2024
Дорожники Подмосковья обработали за ночь 770 километров участков дорог
Порядка 770 километров опасных участков муниципальных и региональных дорог обработали дорожные службы Подмосковья минувшей ночью, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:57
2024-11-15T13:57
новости подмосковья
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Порядка 770 километров опасных участков муниципальных и региональных дорог обработали дорожные службы Подмосковья минувшей ночью, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Для обеспечения безопасного проезда дорожники обработали порядка 770 километров опасных участков муниципальных и региональных дорог — на мостах, эстакадах, съездах и крутых поворотах. В работах задействовали порядка 200 единиц спецтехники. Сейчас работы продолжаются", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что дорожные службы перешли на зимнее содержание в начале ноября, в рамках которого в течение зимы будут обеспечивать уборку снега и обрабатывать дорожную сеть противогололедными материалами. Все работы фиксируются в специализированной системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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московская область (подмосковье), алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик

Дорожники Подмосковья обработали за ночь 770 километров участков дорог

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТрасса
Трасса - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Порядка 770 километров опасных участков муниципальных и региональных дорог обработали дорожные службы Подмосковья минувшей ночью, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Для обеспечения безопасного проезда дорожники обработали порядка 770 километров опасных участков муниципальных и региональных дорог — на мостах, эстакадах, съездах и крутых поворотах. В работах задействовали порядка 200 единиц спецтехники. Сейчас работы продолжаются", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
В ведомстве отметили, что дорожные службы перешли на зимнее содержание в начале ноября, в рамках которого в течение зимы будут обеспечивать уборку снега и обрабатывать дорожную сеть противогололедными материалами.
Все работы фиксируются в специализированной системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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