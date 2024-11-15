https://ria.ru/20241115/dorozhniki--1983958590.html

Дорожники Подмосковья обработали за ночь 770 километров участков дорог

Дорожники Подмосковья обработали за ночь 770 километров участков дорог - РИА Новости, 15.11.2024

Дорожники Подмосковья обработали за ночь 770 километров участков дорог

Порядка 770 километров опасных участков муниципальных и региональных дорог обработали дорожные службы Подмосковья минувшей ночью, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:57

2024-11-15T13:57

2024-11-15T13:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Порядка 770 километров опасных участков муниципальных и региональных дорог обработали дорожные службы Подмосковья минувшей ночью, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Для обеспечения безопасного проезда дорожники обработали порядка 770 километров опасных участков муниципальных и региональных дорог — на мостах, эстакадах, съездах и крутых поворотах. В работах задействовали порядка 200 единиц спецтехники. Сейчас работы продолжаются", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве отметили, что дорожные службы перешли на зимнее содержание в начале ноября, в рамках которого в течение зимы будут обеспечивать уборку снега и обрабатывать дорожную сеть противогололедными материалами. Все работы фиксируются в специализированной системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

https://ria.ru/20241114/podmoskove-1983818038.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), алексей гержик