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В ГД одобрили запрет иностранцам или иноагентам работать в ЧОП
В ГД одобрили запрет иностранцам или иноагентам работать в ЧОП - РИА Новости, 15.11.2024
В ГД одобрили запрет иностранцам или иноагентам работать в ЧОП
Комитет Госдумы по безопасности одобрил поправку к проекту о частной охранной деятельности, согласно которой предлагается запретить иностранцу или иноагенту... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:35
2024-11-15T18:35
2024-11-15T18:35
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности одобрил поправку к проекту о частной охранной деятельности, согласно которой предлагается запретить иностранцу или иноагенту занимать должность работника в частной охранной организации. "Должность работника частной охранной организации, выполняющего трудовую функцию, непосредственно связанную с оказанием охранных услуг, не могут быть назначены (приняты) лица... не являющиеся гражданами Российской Федерации либо имеющие гражданство (подданство) иностранного государства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, а также лица, признанные в установленном законодательством Российской Федерации порядке иностранными агентами", - сказано в таблице поправок, размещенной в думской электронной базе.
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госдума рф, общество
В ГД одобрили запрет иностранцам или иноагентам работать в ЧОП
Комитет ГД РФ одобрил запрет иностранцам или иноагентам работать в ЧОП
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности одобрил поправку к проекту о частной охранной деятельности, согласно которой предлагается запретить иностранцу или иноагенту занимать должность работника в частной охранной организации.
"Должность работника частной охранной организации, выполняющего трудовую функцию, непосредственно связанную с оказанием охранных услуг, не могут быть назначены (приняты) лица... не являющиеся гражданами Российской Федерации либо имеющие гражданство (подданство) иностранного государства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, а также лица, признанные в установленном законодательством Российской Федерации порядке иностранными агентами", - сказано в таблице поправок, размещенной в думской электронной базе.