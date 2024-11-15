https://ria.ru/20241115/demeshin-1983985628.html

Демешин: для опеки главный критерий — это возврат ребенка в семью

Демешин: для опеки главный критерий — это возврат ребенка в семью - РИА Новости, 15.11.2024

Демешин: для опеки главный критерий — это возврат ребенка в семью

Для каждого чиновника и работника органов опеки главным критерием должно быть возвращение ребёнка в семью в Хабаровском крае, считает губернатор Дмитрий... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:57

2024-11-15T14:57

2024-11-15T14:57

хабаровский край

хабаровский край

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дмитрий демешин

мария львова-белова

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ХАБАРОВСК, 15 ноя - РИА Новости. Для каждого чиновника и работника органов опеки главным критерием должно быть возвращение ребёнка в семью в Хабаровском крае, считает губернатор Дмитрий Демешин. Хабаровск с рабочей поездкой посетила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова. Она побывала в Хабаровском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Встретилась с губернатором, темой их разговора стала профилактика социального сиротства и в целом работа с семьями. Приняла участие в межведомственном совещании по вопросам профилактики социального сиротства в Хабаровском крае. Посетила Хабаровский центр социальной помощи семье и детям. "Мария Алексеевна всегда очень внимательно относится к детям и делает это от души, а не по долгу службы. Буду рад идти по тому вектору сопровождения детей, по которому она дала нам советы и рекомендации... Абсолютно уверен, что для каждого чиновника и работника органов опеки главным критерием должно быть возвращение ребёнка в семью и, конечно, лучше, чтобы это была его родная семья. А если не получается, то в крае есть большие резервы для приёмных семей, чтобы каждый ребенок был защищён", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что 34 ребёнка из 84, которые были взяты на контроль сотрудниками уполномоченного по правам ребёнка, уже вернулись в родные семьи. "Мы понимаем, что это не только улучшение социального положения, но и восстановление всех нарушенных родственных связей. Лучше помочь родителям нормально воспитывать своих детей, чем отправлять их на попечение в детский дом", - добавил губернатор. Львова-Белова отметила, что ранее ее команда посетила 19 организаций края и всесторонне посмотрела систему органов профилактики социального сиротства в Хабаровском крае. По словам уполномоченного, общая задача – внедрить семьесберегающий подход и сократить число детей в учреждениях, чтобы дети жили приоритетно в родной семье. Для этого в регионы будут направлены дополнительные ресурсы. "Главная задача, чтобы система работала следующим образом: если семья попала в кризисную ситуацию, она сразу должна получить помощь. Сейчас главным решением проблемы считается помещение ребенка в социально-реабилитационный центр. Но необходимо изменение этой системы. Должен быть акцент на работу с семьей. Я уверена, что в рамках нашей инспекции в Хабаровский край и благодаря участию региона в проекте "Вызов" мы получим результаты уже в ближайшее время", – заключила детский омбудсмен. По данным правительства региона, в Хабаровском крае проживает около 140 тысяч семей, в которых воспитывается более 270 тысяч детей. Ежегодно растет число многодетных семей, сейчас их 24 тысячи. Регион участвует в реализации всех стратегических программ уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

https://ria.ru/20241114/kadry-1983745315.html

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хабаровский край, россия, хабаровск, дмитрий демешин, мария львова-белова