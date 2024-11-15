https://ria.ru/20241115/chinovnik-1983877760.html

Красноярская чиновница получила срок за махинации с квартирами сирот

Красноярская чиновница получила срок за махинации с квартирами сирот - РИА Новости, 15.11.2024

Красноярская чиновница получила срок за махинации с квартирами сирот

Начальница жилищного отдела управления городского хозяйства в Минусинске Красноярского края получила 2,5 года колонии за махинации с квартирами сирот, из-за ее... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T08:31

2024-11-15T08:31

2024-11-15T08:31

происшествия

минусинск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 15 ноя – РИА Новости. Начальница жилищного отдела управления городского хозяйства в Минусинске Красноярского края получила 2,5 года колонии за махинации с квартирами сирот, из-за ее действий пострадали четыре человека, потеряв 2,7 миллиона рублей, сообщает краевая прокуратура. Ранее региональный СК сообщал, что с октября 2022 года чиновница, действуя по сговору с двумя риелторами, располагая служебной информацией об имеющихся у сирот задолженностях по коммунальным услугам, передавала за 50 тысяч рублей информацию об этом своим сообщникам. Далее сообщники под предлогом помощи в погашении долгов и приватизации квартиры убеждали сирот в необходимости продажи жилья. При личных встречах, по данным прокуратуры, чиновница запугивала сирот тем, что их жилье отнимут из-за долгов за услуги ЖКХ, и они останутся на улице, если не приватизируют квартиру на "нужных условиях". Затем в схеме появлялся "добрый" риелтор, который обещал решить все проблемы. В итоге сироты соглашались на приватизацию благоустроенного жилья, продавали его по заниженной стоимости, а взамен получали бараки. Соучастники по такой схеме обманули четверых сирот, общая сумма причиненного им ущерба составляет 2,7 миллиона рублей. "Женщина вину признала и для погашения причинённого ущерба продала своё имущество. Суд признал её виновной в мошенничестве и с учетом позиции гособвинителя приговорил к 2,5 годам колонии общего режима", - говорится в сообщении. Уголовное дело в отношении двух её подельников находится в производстве суда. Фигуранты содержатся под стражей, уточняют в прокуратуре.

https://ria.ru/20241114/sud-1983742968.html

https://ria.ru/20241107/vzyatka-1982446034.html

минусинск

красноярский край

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происшествия, минусинск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)