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Трое жителей Челябинска получили срок за попытку поджога релейных шкафов - РИА Новости, 15.11.2024
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13:00 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/cheljabinsk-1983940066.html
Трое жителей Челябинска получили срок за попытку поджога релейных шкафов
Трое жителей Челябинска получили срок за попытку поджога релейных шкафов - РИА Новости, 15.11.2024
Трое жителей Челябинска получили срок за попытку поджога релейных шкафов
Трое жителей Челябинска получили до 15 лет лишения свободы за попытку поджога релейных железнодорожных шкафов по заданию куратора, действовавшего в интересах... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:00
2024-11-15T13:00
происшествия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Трое жителей Челябинска получили до 15 лет лишения свободы за попытку поджога релейных железнодорожных шкафов по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины, обещанных денег они не дождались, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора троим жителям Челябинска... Суд назначил одному подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, остальным - 13 и 12,5 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что в январе, используя легковоспламеняющуюся жидкость, они попытались поджечь релейные железнодорожные шкафы, отвечающие за управление поездами и светофорами в Челябинской области. Подчеркивается, что их повреждение могло повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода поездов. Злоумышленники были задержаны на месте совершения преступления. Кроме этого, один из осужденных переводил деньги на приобретение компонентов для изготовления взрывчатого вещества и СВУ для совершения теракта в другом регионе. "В ходе расследования уголовного дела установлено, что инструкции о способе и месте совершения поджогов осужденные получили через мессенджер от лица, действующего в интересах Украины. За совершение указанных действий фигурантам было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили", - добавляется в сообщении. Они признаны виновными по статьям о покушении на диверсию, также один из них признан осужден по статье о финансировании терроризма.
https://ria.ru/20241112/peterburg-1983265300.html
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происшествия, челябинск, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Трое жителей Челябинска получили срок за попытку поджога релейных шкафов

Трое жителей Челябинска получили до 15 лет за попытку поджога релейных шкафов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Трое жителей Челябинска получили до 15 лет лишения свободы за попытку поджога релейных железнодорожных шкафов по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины, обещанных денег они не дождались, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора троим жителям Челябинска... Суд назначил одному подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, остальным - 13 и 12,5 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Установлено, что в январе, используя легковоспламеняющуюся жидкость, они попытались поджечь релейные железнодорожные шкафы, отвечающие за управление поездами и светофорами в Челябинской области. Подчеркивается, что их повреждение могло повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода поездов. Злоумышленники были задержаны на месте совершения преступления.
Кроме этого, один из осужденных переводил деньги на приобретение компонентов для изготовления взрывчатого вещества и СВУ для совершения теракта в другом регионе.
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"В ходе расследования уголовного дела установлено, что инструкции о способе и месте совершения поджогов осужденные получили через мессенджер от лица, действующего в интересах Украины. За совершение указанных действий фигурантам было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили", - добавляется в сообщении.
Они признаны виновными по статьям о покушении на диверсию, также один из них признан осужден по статье о финансировании терроризма.
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