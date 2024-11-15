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Турецкий "Холоп" с Керемом Бюрсином выйдет в российский прокат

Турецкий "Холоп" с Керемом Бюрсином выйдет в российский прокат - РИА Новости, 15.11.2024

Турецкий "Холоп" с Керемом Бюрсином выйдет в российский прокат

Турецкая адаптация российской франшизы "Холоп" под названием "Холоп. Великолепный век" с Керемом Бюрсином, известным по роли Серкана Болата в сериале "Постучись РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T20:38

2024-11-15T20:38

2024-11-15T20:49

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Турецкая адаптация российской франшизы "Холоп" под названием "Холоп. Великолепный век" с Керемом Бюрсином, известным по роли Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь", выйдет в российском кинопрокате 23 января 2025 года, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип". "Серкан Болат (Керем Бюрсин) впервые в российских кинотеатрах. Любимая перевоспитательная комедия возвращается на большие экраны! Не пропустите "Холоп. Великолепный Век" — в кино с 23 января", - говорится в сообщении в Telegram-канале кинокомпании. Бюрсин исполнил роль Мете — избалованного сына богача, живущего в роскоши и избегающего ответственности. Сюжет развернется вокруг того, что он попадает в османский город XVI века. Режиссер Онур Унлю объединил драму и юмор. Актер сравнил предстоящий фильм по структуре с шекспировской пьесой "Укрощение строптивой". "Очень часто комедии базируются на культуре страны, в которой она выходит, на понятных населению смыслах. Но, я думаю, наш фильм сможет сломать некоторые барьеры, потому что он основан не только на культурных смыслах, но и на отличной истории, которая будет понятна любому", - приводит слова актера пресс-служба. Роль отца Мете исполнил Ахмет Мюмтаз Тайлан, а Эркан Колчак Кёстендиль сыграл психолога, который направляет мажора на путь перемен. Главную женскую роль исполнила Мелис Сезен. "Появление новых адаптаций нашего фильма — высокая оценка со стороны зарубежных коллег. А участие в проекте Керема Бюрсина, звезды турецкого кинематографа, на мой взгляд, говорит о том, что создатели видят большой потенциал в этой истории как на локальном рынке, так и в России", - отметил режиссер российских фильмов "Холоп" и "Холоп 2" Клим Шипенко. Ранее в сентябре в российский кинопрокат уже вышла французская адаптация "Холоп в Париже". Первая часть российского "Холопа" вышла на экраны в 2019 году, а вторая - в январе 2024 года и оставалась в прокате более двух месяцев. Кассовые сборы " Холопа 2" побили рекорды в новогодние праздники, собрав 1 миллиард рублей за первые три дня проката, первой части также удалось собрать более 1 миллиарда рублей. Главную роль во франшизе исполнил Милош Бикович. Режиссер Клим Шипенко сообщил, что уже идет работа над сценарием третьей части.

https://ria.ru/20230816/serialy-1890182326.html

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2024

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

кино и сериалы, клим шипенко, милош бикович, централ партнершип, новости культуры, новости шоу-бизнеса