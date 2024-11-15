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Самарская дума приняла в первом чтении проект областного бюджета на 2025 г - РИА Новости, 15.11.2024
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19:19 15.11.2024
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Самарская дума приняла в первом чтении проект областного бюджета на 2025 г
Самарская дума приняла в первом чтении проект областного бюджета на 2025 г - РИА Новости, 15.11.2024
Самарская дума приняла в первом чтении проект областного бюджета на 2025 г
Депутаты самарской губернской думы приняли в пятницу в первом чтении проект областного бюджета на 2025 год, сообщило правительство Самарской области. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:19
2024-11-15T19:19
вячеслав федорищев
россия
самарская область
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САМАРА, 15 ноя - РИА Новости. Депутаты самарской губернской думы приняли в пятницу в первом чтении проект областного бюджета на 2025 год, сообщило правительство Самарской области. "В пятницу в самарской губернской думе состоялось внеочередное 45-е заседание, основным вопросом которого стало утверждение в первом чтении областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Большинством голосов депутаты приняли проект закона Самарской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" в первом чтении", - говорится в сообщении правительства региона. По инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в проекте предусмотрены новые меры соцподдержки. Так, увеличилось на 10 тысяч число путевок в детские оздоровительные лагеря. Кроме того, впервые молодые мамы от 18 до 25 лет за рождение первого ребенка получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Участники СВО смогут получить соцвыплату взамен земельного участка. Отдельное внимание уделяется развитию инфраструктуры. В 2025 году планируется возвести 53 новых модульных фельдшерско-акушерских пункта, начать строительство пяти школ и трех детских садов, укрепить спортивный потенциал региона, модернизировать учреждения культуры. Впервые за несколько лет будет обновлен автопарк скорой медицинской помощи, а также будут закуплены четыре аппарата магнитно-резонансной томографии. Что касается сферы спорта, в приоритете будет развитие массовых занятий физкультурой и спортом: в ближайшие три года будет построено более 200 площадок, из которых 75 появятся уже в 2025 году. Еще одним важным направлением областного бюджета является организация работы общественного транспорта. "С заместителем мэра города Москвы по вопросам транспорта пришли к договоренности, что в интересах правительства Самарской области бесплатно московские институты проведут полную ревизию всего, что связано с дорожно-транспортной деятельностью и с общественным транспортом. Нам передадут полностью и абсолютно бесплатно все технологии Москвы, которые они к 2024 году достигли в этом деле", - заявил Федорищев. Глава региона отметил, что колоссальные изменения коснутся проекта "Содействие", который будет переформатирован в новую программу "Народный бюджет Самарской области". Она предполагает значительное участие частных партнеров в решении насущных вопросов жителей. Кроме того, сами горожане смогут контролировать благоустройство и ход тех работ, которые они считают приоритетными. Открытая модель голосования обеспечит прозрачность данного процесса. "Бюджет учитывает и долгосрочные, и среднесрочные, и краткосрочные цели, которые мы поставили перед собой для наведения порядка в Самарской области… Несмотря на то, что бюджет консервативный, это бюджет правильного развития. Нас с вами ждет большая работа - на 100% выполнить, научиться больше зарабатывать и контролировать траты, научиться доводить средства до квалифицированных подрядчиков", - отметил Федорищев. По принятому законопроекту, доходы бюджета на 2025 год запланированы в размере 264 миллиардов рублей, расходы - в 290 миллиардов рублей. Таким образом, дефицит составит 26 миллиардов рублей. При этом депутаты думы установили сроки внесения поправок в проект бюджета - до 16.00 мск 22 ноября.
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5
4.7
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вячеслав федорищев, россия, самарская область
Вячеслав Федорищев, Россия, Самарская область

Самарская дума приняла в первом чтении проект областного бюджета на 2025 г

© РИА Новости / Анар МовсумовПроекты архитектора Вагана Каркарьяна: Самарская губернская дума
Проекты архитектора Вагана Каркарьяна: Самарская губернская дума - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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САМАРА, 15 ноя - РИА Новости. Депутаты самарской губернской думы приняли в пятницу в первом чтении проект областного бюджета на 2025 год, сообщило правительство Самарской области.
"В пятницу в самарской губернской думе состоялось внеочередное 45-е заседание, основным вопросом которого стало утверждение в первом чтении областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Большинством голосов депутаты приняли проект закона Самарской области "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" в первом чтении", - говорится в сообщении правительства региона.
По инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в проекте предусмотрены новые меры соцподдержки. Так, увеличилось на 10 тысяч число путевок в детские оздоровительные лагеря. Кроме того, впервые молодые мамы от 18 до 25 лет за рождение первого ребенка получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Участники СВО смогут получить соцвыплату взамен земельного участка.
Отдельное внимание уделяется развитию инфраструктуры. В 2025 году планируется возвести 53 новых модульных фельдшерско-акушерских пункта, начать строительство пяти школ и трех детских садов, укрепить спортивный потенциал региона, модернизировать учреждения культуры.
Впервые за несколько лет будет обновлен автопарк скорой медицинской помощи, а также будут закуплены четыре аппарата магнитно-резонансной томографии. Что касается сферы спорта, в приоритете будет развитие массовых занятий физкультурой и спортом: в ближайшие три года будет построено более 200 площадок, из которых 75 появятся уже в 2025 году.
Еще одним важным направлением областного бюджета является организация работы общественного транспорта. "С заместителем мэра города Москвы по вопросам транспорта пришли к договоренности, что в интересах правительства Самарской области бесплатно московские институты проведут полную ревизию всего, что связано с дорожно-транспортной деятельностью и с общественным транспортом. Нам передадут полностью и абсолютно бесплатно все технологии Москвы, которые они к 2024 году достигли в этом деле", - заявил Федорищев.
Глава региона отметил, что колоссальные изменения коснутся проекта "Содействие", который будет переформатирован в новую программу "Народный бюджет Самарской области". Она предполагает значительное участие частных партнеров в решении насущных вопросов жителей. Кроме того, сами горожане смогут контролировать благоустройство и ход тех работ, которые они считают приоритетными. Открытая модель голосования обеспечит прозрачность данного процесса.
"Бюджет учитывает и долгосрочные, и среднесрочные, и краткосрочные цели, которые мы поставили перед собой для наведения порядка в Самарской области… Несмотря на то, что бюджет консервативный, это бюджет правильного развития. Нас с вами ждет большая работа - на 100% выполнить, научиться больше зарабатывать и контролировать траты, научиться доводить средства до квалифицированных подрядчиков", - отметил Федорищев.
По принятому законопроекту, доходы бюджета на 2025 год запланированы в размере 264 миллиардов рублей, расходы - в 290 миллиардов рублей. Таким образом, дефицит составит 26 миллиардов рублей. При этом депутаты думы установили сроки внесения поправок в проект бюджета - до 16.00 мск 22 ноября.
 
Вячеслав ФедорищевРоссияСамарская область
 
 
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