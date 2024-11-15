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Бюджет Ярославской области на 2025 год принят в первом чтении - РИА Новости, 15.11.2024
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Ярославская область
 
19:37 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/byudzhet--1984068448.html
Бюджет Ярославской области на 2025 год принят в первом чтении
Бюджет Ярославской области на 2025 год принят в первом чтении - РИА Новости, 15.11.2024
Бюджет Ярославской области на 2025 год принят в первом чтении
Бюджет Ярославской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов принят в пятницу в первом чтении, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:37
2024-11-15T19:37
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
ярославская областная дума
госдума рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Бюджет Ярославской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов принят в пятницу в первом чтении, сообщает правительство региона. "Проект закона о региональном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов, представленный правительством области, сегодня рассмотрели на очередном заседании Ярославской областной умы. Документ был принят в первом чтении", - говорится в сообщении. На заседании отмечалось, что объем доходной части бюджета на 2025 год запланирован правительством региона в размере 125,1 миллиарда рублей, на 2026 год - 127,4 миллиарда рублей, на 2027 год - 135,6 миллиарда рублей. Более половины расходов в следующем году направят на финансирование отраслей соцсферы: образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, физкультуру и спорт. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что благодаря безвозмездным поступлениям из федеральной казны доходная часть регионального бюджета ко второму чтению в Ярославской областной думе будет увеличена. "Накануне в Госдуме был принят федеральный бюджет во втором чтении. Сейчас можно уверенно заявлять, что бюджет области пополнится на 16,1 миллиарда рублей в 2025 году, поддержка в 2026 и 2027 годах составит 20,7 и 15 миллиардов рублей соответственно", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, изменения в первую очередь связаны с утверждением национальных проектов и перераспределением зарезервированных на них ресурсов.
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ярославская область, михаил евраев, ярославская областная дума, госдума рф
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская областная Дума, Госдума РФ
Бюджет Ярославской области на 2025 год принят в первом чтении

Бюджет Ярославской области на 2025 год принят в первом чтении

© РИА НовостиЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Бюджет Ярославской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов принят в пятницу в первом чтении, сообщает правительство региона.
"Проект закона о региональном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов, представленный правительством области, сегодня рассмотрели на очередном заседании Ярославской областной умы. Документ был принят в первом чтении", - говорится в сообщении.
На заседании отмечалось, что объем доходной части бюджета на 2025 год запланирован правительством региона в размере 125,1 миллиарда рублей, на 2026 год - 127,4 миллиарда рублей, на 2027 год - 135,6 миллиарда рублей. Более половины расходов в следующем году направят на финансирование отраслей соцсферы: образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, физкультуру и спорт.
Губернатор Михаил Евраев сообщил, что благодаря безвозмездным поступлениям из федеральной казны доходная часть регионального бюджета ко второму чтению в Ярославской областной думе будет увеличена.
"Накануне в Госдуме был принят федеральный бюджет во втором чтении. Сейчас можно уверенно заявлять, что бюджет области пополнится на 16,1 миллиарда рублей в 2025 году, поддержка в 2026 и 2027 годах составит 20,7 и 15 миллиардов рублей соответственно", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, изменения в первую очередь связаны с утверждением национальных проектов и перераспределением зарезервированных на них ресурсов.
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Ярославская областьЯрославская областьМихаил ЕвраевЯрославская областная ДумаГосдума РФ
 
 
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