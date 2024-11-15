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В Улан-Удэ воспитатель разбила ребенку нос - РИА Новости, 15.11.2024
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10:38 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/burjatija-1983899816.html
В Улан-Удэ воспитатель разбила ребенку нос
В Улан-Удэ воспитатель разбила ребенку нос - РИА Новости, 15.11.2024
В Улан-Удэ воспитатель разбила ребенку нос
Воспитатель в детском саду Улан-Удэ разбила ребенку нос, заведено дело об истязании, сообщило СУСК России по Бурятии. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:38
2024-11-15T10:38
происшествия
улан-удэ
россия
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ХАБАРОВСК, 15 ноя - РИА Новости. Воспитатель в детском саду Улан-Удэ разбила ребенку нос, заведено дело об истязании, сообщило СУСК России по Бурятии. В соцсетях стало распространяться видео, на котором видно, что дети сидят на стульчиках в группе, а один мальчик балуется. К нему подходит воспитательница и бьет по лицу. Позже малыш держится за нос. Отмечается, что у 4-летнего ребенка пошла кровь. Сообщается также, что дети рассказали о случившемся родителям, которые подняли тему в общем чате. Родители уверяют, что младший воспитатель и ранее поднимала руку на детей. Мама пострадавшего мальчика написала заявления в разные инстанции, включая полицию. Якобы на время проверок педагога отстранили от работы с детьми. "В СМИ сообщалось, что в одном из детских садов в городе Улан-Удэ младший воспитатель ударила ребенка по лицу. Отмечается, что насилие работником дошкольного учреждения в отношении детей применялось неоднократно. Следственным отделом по Октябрьскому району Улан-Удэ по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего)", - сообщает СУСК. По данным ведомства, следователем проводится допрос подозреваемой. В свою очередь прокуратура Октябрьского района города проводит проверку по сообщению о нарушении прав ребенка в детском саду. После будет дана оценка исполнению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, условий пребывания в дошкольном учреждении.
https://ria.ru/20241114/chelyabinsk-1983678031.html
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происшествия, улан-удэ, россия, октябрьский район
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, Октябрьский район
В Улан-Удэ воспитатель разбила ребенку нос

В Улан-Удэ воспитатель разбила ребенку нос, возбуждено дело об истязании

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ХАБАРОВСК, 15 ноя - РИА Новости. Воспитатель в детском саду Улан-Удэ разбила ребенку нос, заведено дело об истязании, сообщило СУСК России по Бурятии.
В соцсетях стало распространяться видео, на котором видно, что дети сидят на стульчиках в группе, а один мальчик балуется. К нему подходит воспитательница и бьет по лицу. Позже малыш держится за нос. Отмечается, что у 4-летнего ребенка пошла кровь. Сообщается также, что дети рассказали о случившемся родителям, которые подняли тему в общем чате. Родители уверяют, что младший воспитатель и ранее поднимала руку на детей. Мама пострадавшего мальчика написала заявления в разные инстанции, включая полицию. Якобы на время проверок педагога отстранили от работы с детьми.
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"В СМИ сообщалось, что в одном из детских садов в городе Улан-Удэ младший воспитатель ударила ребенка по лицу. Отмечается, что насилие работником дошкольного учреждения в отношении детей применялось неоднократно. Следственным отделом по Октябрьскому району Улан-Удэ по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего)", - сообщает СУСК.
По данным ведомства, следователем проводится допрос подозреваемой.
В свою очередь прокуратура Октябрьского района города проводит проверку по сообщению о нарушении прав ребенка в детском саду. После будет дана оценка исполнению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, условий пребывания в дошкольном учреждении.
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