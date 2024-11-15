В Улан-Удэ воспитатель разбила ребенку нос
В Улан-Удэ воспитатель разбила ребенку нос, возбуждено дело об истязании
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 15 ноя - РИА Новости. Воспитатель в детском саду Улан-Удэ разбила ребенку нос, заведено дело об истязании, сообщило СУСК России по Бурятии.
В соцсетях стало распространяться видео, на котором видно, что дети сидят на стульчиках в группе, а один мальчик балуется. К нему подходит воспитательница и бьет по лицу. Позже малыш держится за нос. Отмечается, что у 4-летнего ребенка пошла кровь. Сообщается также, что дети рассказали о случившемся родителям, которые подняли тему в общем чате. Родители уверяют, что младший воспитатель и ранее поднимала руку на детей. Мама пострадавшего мальчика написала заявления в разные инстанции, включая полицию. Якобы на время проверок педагога отстранили от работы с детьми.
Житель Челябинска убил беременную женщину на глазах ребенка
14 ноября, 10:31
"В СМИ сообщалось, что в одном из детских садов в городе Улан-Удэ младший воспитатель ударила ребенка по лицу. Отмечается, что насилие работником дошкольного учреждения в отношении детей применялось неоднократно. Следственным отделом по Октябрьскому району Улан-Удэ по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего)", - сообщает СУСК.
По данным ведомства, следователем проводится допрос подозреваемой.
В свою очередь прокуратура Октябрьского района города проводит проверку по сообщению о нарушении прав ребенка в детском саду. После будет дана оценка исполнению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, условий пребывания в дошкольном учреждении.