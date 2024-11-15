https://ria.ru/20241115/burjatija-1983899816.html

В Улан-Удэ воспитатель разбила ребенку нос

В Улан-Удэ воспитатель разбила ребенку нос - РИА Новости, 15.11.2024

В Улан-Удэ воспитатель разбила ребенку нос

Воспитатель в детском саду Улан-Удэ разбила ребенку нос, заведено дело об истязании, сообщило СУСК России по Бурятии. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T10:38

2024-11-15T10:38

2024-11-15T10:38

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ХАБАРОВСК, 15 ноя - РИА Новости. Воспитатель в детском саду Улан-Удэ разбила ребенку нос, заведено дело об истязании, сообщило СУСК России по Бурятии. В соцсетях стало распространяться видео, на котором видно, что дети сидят на стульчиках в группе, а один мальчик балуется. К нему подходит воспитательница и бьет по лицу. Позже малыш держится за нос. Отмечается, что у 4-летнего ребенка пошла кровь. Сообщается также, что дети рассказали о случившемся родителям, которые подняли тему в общем чате. Родители уверяют, что младший воспитатель и ранее поднимала руку на детей. Мама пострадавшего мальчика написала заявления в разные инстанции, включая полицию. Якобы на время проверок педагога отстранили от работы с детьми. "В СМИ сообщалось, что в одном из детских садов в городе Улан-Удэ младший воспитатель ударила ребенка по лицу. Отмечается, что насилие работником дошкольного учреждения в отношении детей применялось неоднократно. Следственным отделом по Октябрьскому району Улан-Удэ по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего)", - сообщает СУСК. По данным ведомства, следователем проводится допрос подозреваемой. В свою очередь прокуратура Октябрьского района города проводит проверку по сообщению о нарушении прав ребенка в детском саду. После будет дана оценка исполнению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, условий пребывания в дошкольном учреждении.

https://ria.ru/20241114/chelyabinsk-1983678031.html

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происшествия, улан-удэ, россия, октябрьский район