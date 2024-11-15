https://ria.ru/20241115/brechalov-1983965692.html

Бречалов: власти Удмуртии продолжат поддерживать ИТ-специалистов

Бречалов: власти Удмуртии продолжат поддерживать ИТ-специалистов - РИА Новости, 15.11.2024

Бречалов: власти Удмуртии продолжат поддерживать ИТ-специалистов

Средняя зарплата программистов в Удмуртии в этом году выросла на 17,3 процента, власти региона продолжат поддерживать ИТ-компании региона, сообщил глава... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:09

2024-11-15T14:09

2024-11-15T14:09

удмуртская республика

россия

александр бречалов

владимир путин

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 15 ноя - РИА Новости. Средняя зарплата программистов в Удмуртии в этом году выросла на 17,3 процента, власти региона продолжат поддерживать ИТ-компании региона, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. В сообщении пресс-службы говорится, что в Удмуртии средняя зарплата айтишников за январь-август 2024 года выросла на 17,3% и составила 82 063 рубля. При этом число сотрудников ИТ-компаний за тот же период увеличилось на 11,9%, достигнув 10 447 человек. "Будущее экономики напрямую зависит от специалистов, создающих технологии. В условиях импортозамещения разработка и развитие отечественных цифровых систем и сервисов — это не просто тренд, а жизненная необходимость. Кроме того, информационные технологии — одна из отраслей, которые сегодня определяют конкурентоспособность страны и каждого из регионов в отдельности. Поэтому для нас поддержка ИТ-сектора — принципиальный момент. Мы будем и дальше придерживаться этой парадигмы", — приводятся слова главы Удмуртии Александра Бречалова. Заместитель председателя правительства региона Тимур Меджитов считает, что рост числа сотрудников в ИТ-секторе показывает, что усилия по его развитию и поддержке специалистов дают результаты. "Наши активности включают в себя формирование отраслевого сообщества, внедрение новых образовательных программ, способствующих подготовке квалифицированных кадров, поддержку стартапов, которые вносят вклад в инновационное развитие региона", — цитирует пресс-служба вице-премьера. Власти региона сообщают, что в этом году республика впервые компенсирует местным компаниям, привлекающим специалистов из других регионов России, часть затрат на зарплату таким сотрудникам. Целевую субсидию на общую сумму 4,2 миллиона рублей получили 6 организаций. Также в Удмуртии предоставляются субсидии на возмещение процентов по кредитам и уплату услуг факторинга. Десять ИТ-компаний воспользовались этой мерой поддержки в 2024 году. Общий объём финансовой помощи составил 7,9 миллиона рублей. По итогам текущего года компании, ставшие получателями новых субсидий, должны показать рост НДФЛ в размере 10% к уровню прошлого года. "На федеральном уровне запущена программа льготного кредитования айтишников — ИТ-ипотека. С начала 2024 года сотрудники ИТ-компаний Удмуртии получили 318 кредитов на более чем 1,7 млрд рублей. Всего за время действия программы, которая была запущена в 2022 году, в республике было выдано 1002 кредита на общую сумму 5 млрд рублей", - добавили в пресс-службе. Создание условий для преодоления дефицита ИТ-специалистов — одна из ключевых задач национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", инициированной президентом России Владимиром Путиным. В этом году она заканчивает своё действие. На смену ей в начале 2025 года придёт нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который обеспечит преемственность курса на подготовку специалистов для отрасли информационных технологий, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241105/brechalov-1981891311.html

https://ria.ru/20241031/brechalov-1981204678.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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россия, александр бречалов, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия)