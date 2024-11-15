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Решения для улучшения мобильного покрытия представил билайн бизнес - РИА Новости, 15.11.2024
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10:00 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/bilayn-1983775351.html
Решения для улучшения мобильного покрытия представил билайн бизнес
Решения для улучшения мобильного покрытия представил билайн бизнес - РИА Новости, 15.11.2024
Решения для улучшения мобильного покрытия представил билайн бизнес
Специалисты билайн бизнеса представили мобильные и стационарные решения для создания покрытия мобильной связи в удаленных и труднодоступных местах, где связь... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:00
2024-11-15T10:00
билайн
вымпелком
новокузнецк
мобильная связь
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Специалисты билайн бизнеса представили мобильные и стационарные решения для создания покрытия мобильной связи в удаленных и труднодоступных местах, где связь отсутствует полностью или крайне нестабильна, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом". Презентация прошла в Новокузнецке в рамках третьего Российского угольного саммита — ежегодного мероприятия, собирающего ведущих игроков угольной промышленности для обмена опытом и обсуждения новых технологий.Решения от билайн бизнеса способны обеспечить мобильное покрытие на разных объектах — как на открытых площадках карьеров, так и в закрытых производственных помещениях.Важным преимуществом технологий является возможность передачи как GSM (ДжиЭсЭм), так и LTE (ЭлТЕ)-сигналов. Благодаря LTE-покрытию, на объектах угольной добычи можно поддерживать связь не только для телефонов, но и для других видов оборудования, таких как камеры видеонаблюдения и М2М (Эм2Эм)-датчики, что может оказаться критически важно для безопасной и эффективной работы, говорится в сообщении.На стенде билайн бизнеса специалисты компании представили различные конфигурации оборудования, которые могут быть адаптированы под конкретные задачи заказчиков.В зависимости от масштабов покрытия и специфики объекта, возможна установка как небольших фемтосот для ограниченных по площади зон (внутри помещений или на небольших прилегающих территориях), так и мощных базовых станций, которые обеспечивают устойчивый сигнал на большой территории. Благодаря накопленному опыту, специалисты билайн бизнеса могут решать задачи разной сложности – вплоть до установки нескольких десятков базовых станций, добавили в пресс-службе.Кроме того, у участников саммита вызвали интерес решения билайна в области беспроводного подключения к сети и открытых Вай-Фай сетей для сотрудников. Такие технологии могут оказаться полезными в случае доступности на объекте сотовой связи, но отсутствия возможности подключения проводного интернета."Наши технологии помогают угольным компаниям преодолевать сложности, связанные с отсутствием мобильной связи в удаленных местах добычи. Мобильные сети во многих случаях являются наиболее подходящей и удобной основой для передачи данных в различных системах диспетчеризации и мониторинга на предприятиях горнодобывающей промышленности. Интерес к решению, который проявили участники саммита, подтверждает актуальность задачи обеспечения объектов надежной связью", — отметил руководитель департамента продуктов передачи данных билайн бизнеса Сергей Цаун, слова которого приводит пресс-служба.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP4VYoFER3
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билайн, вымпелком, новокузнецк, мобильная связь
Билайн, ВымпелКом, Новокузнецк, мобильная связь

Решения для улучшения мобильного покрытия представил билайн бизнес

© БилайнБилайн бизнес
Билайн бизнес - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Билайн
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Специалисты билайн бизнеса представили мобильные и стационарные решения для создания покрытия мобильной связи в удаленных и труднодоступных местах, где связь отсутствует полностью или крайне нестабильна, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".
Презентация прошла в Новокузнецке в рамках третьего Российского угольного саммита — ежегодного мероприятия, собирающего ведущих игроков угольной промышленности для обмена опытом и обсуждения новых технологий.
Решения от билайн бизнеса способны обеспечить мобильное покрытие на разных объектах — как на открытых площадках карьеров, так и в закрытых производственных помещениях.
Важным преимуществом технологий является возможность передачи как GSM (ДжиЭсЭм), так и LTE (ЭлТЕ)-сигналов. Благодаря LTE-покрытию, на объектах угольной добычи можно поддерживать связь не только для телефонов, но и для других видов оборудования, таких как камеры видеонаблюдения и М2М (Эм2Эм)-датчики, что может оказаться критически важно для безопасной и эффективной работы, говорится в сообщении.
На стенде билайн бизнеса специалисты компании представили различные конфигурации оборудования, которые могут быть адаптированы под конкретные задачи заказчиков.
В зависимости от масштабов покрытия и специфики объекта, возможна установка как небольших фемтосот для ограниченных по площади зон (внутри помещений или на небольших прилегающих территориях), так и мощных базовых станций, которые обеспечивают устойчивый сигнал на большой территории. Благодаря накопленному опыту, специалисты билайн бизнеса могут решать задачи разной сложности – вплоть до установки нескольких десятков базовых станций, добавили в пресс-службе.
Кроме того, у участников саммита вызвали интерес решения билайна в области беспроводного подключения к сети и открытых Вай-Фай сетей для сотрудников. Такие технологии могут оказаться полезными в случае доступности на объекте сотовой связи, но отсутствия возможности подключения проводного интернета.
"Наши технологии помогают угольным компаниям преодолевать сложности, связанные с отсутствием мобильной связи в удаленных местах добычи. Мобильные сети во многих случаях являются наиболее подходящей и удобной основой для передачи данных в различных системах диспетчеризации и мониторинга на предприятиях горнодобывающей промышленности. Интерес к решению, который проявили участники саммита, подтверждает актуальность задачи обеспечения объектов надежной связью", — отметил руководитель департамента продуктов передачи данных билайн бизнеса Сергей Цаун, слова которого приводит пресс-служба.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP4VYoFER3
 
БилайнВымпелКомНовокузнецкмобильная связь
 
 
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