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Гладков рассказал о модернизации белгородских библиотек - РИА Новости, 15.11.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
14:02 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/biblioteki-1983961682.html
Гладков рассказал о модернизации белгородских библиотек
Гладков рассказал о модернизации белгородских библиотек - РИА Новости, 15.11.2024
Гладков рассказал о модернизации белгородских библиотек
Пять муниципальных библиотек Белгородской области получат 45 миллионов рублей на модернизацию и переоснащение, в их числе впервые оказались две детские... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:02
2024-11-15T14:02
белгородская область
белгородская область
губкинский
губкинский городской округ
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 ноя – РИА Новости. Пять муниципальных библиотек Белгородской области получат 45 миллионов рублей на модернизацию и переоснащение, в их числе впервые оказались две детские библиотеки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Я благодарен за помощь министерству культуры Российской Федерации, которое приняло решение в 2025 году выделить средства на модернизацию муниципальных библиотек", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. По словам главы области, пять учреждений в Валуйском и Губкинском городских округах, а также в Ивнянском районе будут модернизированы, переоснащены и получат новый формат работы – на эти цели выделено 45 миллионов рублей. Впервые победителями отбора определены две детские библиотеки: Уразовская детская библиотека Валуйского округа и Центральная детская библиотека Губкинского округа. Также будут модернизированы Верхопенская библиотека Ивнянского района, Центральная библиотека им. В.М. Шаповалова и филиал № 5 Губкинского городского округа. По данным регионального правительства, за годы реализации национального проекта "Культура" в Белгородской области модернизировано 16 библиотек, из них две открыты в 2024 году. Всего на создание модернизированных библиотек из федерального бюджета направлено более 118 миллионов рублей.
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белгородская область, губкинский, губкинский городской округ, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Губкинский, Губкинский городской округ, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о модернизации белгородских библиотек

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 ноя – РИА Новости. Пять муниципальных библиотек Белгородской области получат 45 миллионов рублей на модернизацию и переоснащение, в их числе впервые оказались две детские библиотеки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Я благодарен за помощь министерству культуры Российской Федерации, которое приняло решение в 2025 году выделить средства на модернизацию муниципальных библиотек", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
По словам главы области, пять учреждений в Валуйском и Губкинском городских округах, а также в Ивнянском районе будут модернизированы, переоснащены и получат новый формат работы – на эти цели выделено 45 миллионов рублей.
Впервые победителями отбора определены две детские библиотеки: Уразовская детская библиотека Валуйского округа и Центральная детская библиотека Губкинского округа. Также будут модернизированы Верхопенская библиотека Ивнянского района, Центральная библиотека им. В.М. Шаповалова и филиал № 5 Губкинского городского округа.
По данным регионального правительства, за годы реализации национального проекта "Культура" в Белгородской области модернизировано 16 библиотек, из них две открыты в 2024 году. Всего на создание модернизированных библиотек из федерального бюджета направлено более 118 миллионов рублей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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Белгородская областьБелгородская областьГубкинскийГубкинский городской округВячеслав Гладков
 
 
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