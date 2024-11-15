Гладков рассказал о модернизации белгородских библиотек
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 ноя – РИА Новости. Пять муниципальных библиотек Белгородской области получат 45 миллионов рублей на модернизацию и переоснащение, в их числе впервые оказались две детские библиотеки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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"Я благодарен за помощь министерству культуры Российской Федерации, которое приняло решение в 2025 году выделить средства на модернизацию муниципальных библиотек", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
По словам главы области, пять учреждений в Валуйском и Губкинском городских округах, а также в Ивнянском районе будут модернизированы, переоснащены и получат новый формат работы – на эти цели выделено 45 миллионов рублей.
Впервые победителями отбора определены две детские библиотеки: Уразовская детская библиотека Валуйского округа и Центральная детская библиотека Губкинского округа. Также будут модернизированы Верхопенская библиотека Ивнянского района, Центральная библиотека им. В.М. Шаповалова и филиал № 5 Губкинского городского округа.
По данным регионального правительства, за годы реализации национального проекта "Культура" в Белгородской области модернизировано 16 библиотек, из них две открыты в 2024 году. Всего на создание модернизированных библиотек из федерального бюджета направлено более 118 миллионов рублей.