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Израильская авиация уничтожила многоэтажное здание в пригороде Бейрута
Израильская авиация уничтожила многоэтажное здание в пригороде Бейрута - РИА Новости, 15.11.2024
Израильская авиация уничтожила многоэтажное здание в пригороде Бейрута
Израильские военные авиаударом уничтожили многоэтажный жилой дом в районе Тайуни в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:24
2024-11-15T12:24
2024-11-15T14:39
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БЕЙРУТ, 15 ноя — РИА Новости. Израильские военные авиаударом уничтожили многоэтажный жилой дом в районе Тайуни в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. "Мощная ракета ударила у основания здания на Тайуни, и оно полностью рухнуло", — рассказал собеседник агентства.Перед ударом представитель ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о планах атаковать районы Бурдж-аль-Бараджне и Гхбейри.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против движения "Хезболла" на юге Ливана и продолжает бомбардировки, которые начались в октябре прошлого года в ответ на обстрелы северных районов еврейского государства.Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что израильский министр стратегического планирования Рон Дермер во время визита в Вашингтон сообщил победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу о намерении ускорить достижение договоренностей о прекращении огня в Ливане.По словам собеседника издания, они обсудили израильское предложение о перемирии при посредничестве Запада и России. Затем Дермер отправился в Белый дом, где проинформировал чиновников администрации действующего президента Джо Байдена о ходе переговоров.
https://ria.ru/20241114/izrail-1983735231.html
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Авиаудар израильских ВВС по многоэтажному зданию в южном пригороде Бейрута
Израильские ВВС уничтожили многоэтажное здание в южном пригороде Бейрута. Момент авиаудара заснял корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T12:24
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в мире, бейрут, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская авиация уничтожила многоэтажное здание в пригороде Бейрута
Израильская авиация уничтожила многоэтажное здание в южном пригороде Бейрута