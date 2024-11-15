https://ria.ru/20241115/beyrut-1983923608.html

Израильская авиация уничтожила многоэтажное здание в пригороде Бейрута

Израильская авиация уничтожила многоэтажное здание в пригороде Бейрута - РИА Новости, 15.11.2024

Израильская авиация уничтожила многоэтажное здание в пригороде Бейрута

Израильские военные авиаударом уничтожили многоэтажный жилой дом в районе Тайуни в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:24

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БЕЙРУТ, 15 ноя — РИА Новости. Израильские военные авиаударом уничтожили многоэтажный жилой дом в районе Тайуни в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. "Мощная ракета ударила у основания здания на Тайуни, и оно полностью рухнуло", — рассказал собеседник агентства.Перед ударом представитель ЦАХАЛ опубликовал предупреждение о планах атаковать районы Бурдж-аль-Бараджне и Гхбейри.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против движения "Хезболла" на юге Ливана и продолжает бомбардировки, которые начались в октябре прошлого года в ответ на обстрелы северных районов еврейского государства.Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что израильский министр стратегического планирования Рон Дермер во время визита в Вашингтон сообщил победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу о намерении ускорить достижение договоренностей о прекращении огня в Ливане.По словам собеседника издания, они обсудили израильское предложение о перемирии при посредничестве Запада и России. Затем Дермер отправился в Белый дом, где проинформировал чиновников администрации действующего президента Джо Байдена о ходе переговоров.

https://ria.ru/20241114/izrail-1983735231.html

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Авиаудар израильских ВВС по многоэтажному зданию в южном пригороде Бейрута Израильские ВВС уничтожили многоэтажное здание в южном пригороде Бейрута. Момент авиаудара заснял корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T12:24 true PT1M21S

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в мире, бейрут, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024