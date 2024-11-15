https://ria.ru/20241115/bespilotniki-1983875255.html

В Крымском районе Кубани оцепили места падения обломков беспилотников

В Крымском районе Кубани оцепили места падения обломков беспилотников - РИА Новости, 15.11.2024

В Крымском районе Кубани оцепили места падения обломков беспилотников

Места падения беспилотников в Крымском районе Кубани оцеплены, на месте продолжают работу оперативные службы, сообщил глава района Сергей Лесь после перехвата... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T07:42

2024-11-15T07:42

2024-11-15T08:57

специальная военная операция на украине

краснодарский край

крымский район

происшествия

красноармейский район

вениамин кондратьев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Места падения беспилотников в Крымском районе Кубани оцеплены, на месте продолжают работу оперативные службы, сообщил глава района Сергей Лесь после перехвата десятков БПЛА в регионе. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, минувшей ночью несколько десятков БПЛА атаковали Крымский и Красноармейский районы Кубани. В результате их падения были повреждены автомобиль, крыши двух частных домов, в другом выбило стекла, пострадавших нет. Работы по обезвреживанию БПЛА в Крымском районе продолжаются. "Продолжает работать оперативный штаб Крымского района. На двух улицах города - Лунной и Кольцевой - оцеплены места падения частей беспилотников. На месте спасатели, все оперативные службы", - написал Лесь в своем Telegram-канале. Минобороны РФ сообщило о перехвате в течение ночи над Краснодарским краем 36 БПЛА.

https://ria.ru/20241115/bespilotniki-1983873632.html

https://ria.ru/20241114/bespilotnik--1983827281.html

краснодарский край

крымский район

красноармейский район

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краснодарский край, крымский район, происшествия, красноармейский район, вениамин кондратьев, министерство обороны рф (минобороны рф)