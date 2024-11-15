https://ria.ru/20241115/bespilotniki-1983875255.html
В Крымском районе Кубани оцепили места падения обломков беспилотников
В Крымском районе Кубани оцепили места падения обломков беспилотников - РИА Новости, 15.11.2024
В Крымском районе Кубани оцепили места падения обломков беспилотников
Места падения беспилотников в Крымском районе Кубани оцеплены, на месте продолжают работу оперативные службы, сообщил глава района Сергей Лесь после перехвата... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T07:42
2024-11-15T07:42
2024-11-15T08:57
специальная военная операция на украине
краснодарский край
крымский район
происшествия
красноармейский район
вениамин кондратьев
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983887150_0:32:1223:720_1920x0_80_0_0_332b8cb15e19400ee5e3f605adfb2096.jpg
СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Места падения беспилотников в Крымском районе Кубани оцеплены, на месте продолжают работу оперативные службы, сообщил глава района Сергей Лесь после перехвата десятков БПЛА в регионе. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, минувшей ночью несколько десятков БПЛА атаковали Крымский и Красноармейский районы Кубани. В результате их падения были повреждены автомобиль, крыши двух частных домов, в другом выбило стекла, пострадавших нет. Работы по обезвреживанию БПЛА в Крымском районе продолжаются. "Продолжает работать оперативный штаб Крымского района. На двух улицах города - Лунной и Кольцевой - оцеплены места падения частей беспилотников. На месте спасатели, все оперативные службы", - написал Лесь в своем Telegram-канале. Минобороны РФ сообщило о перехвате в течение ночи над Краснодарским краем 36 БПЛА.
https://ria.ru/20241115/bespilotniki-1983873632.html
https://ria.ru/20241114/bespilotnik--1983827281.html
краснодарский край
крымский район
красноармейский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983887150_0:60:1223:977_1920x0_80_0_0_0e0b129e412d58e2804334666712d827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, крымский район, происшествия, красноармейский район, вениамин кондратьев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Крымский район, Происшествия, Красноармейский район, Вениамин Кондратьев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Крымском районе Кубани оцепили места падения обломков беспилотников
Глава Крымского района Краснодарского края: места падения БПЛА оцепили