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В Крымском районе Кубани оцепили места падения обломков беспилотников - РИА Новости, 15.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 15.11.2024 (обновлено: 08:57 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/bespilotniki-1983875255.html
В Крымском районе Кубани оцепили места падения обломков беспилотников
В Крымском районе Кубани оцепили места падения обломков беспилотников - РИА Новости, 15.11.2024
В Крымском районе Кубани оцепили места падения обломков беспилотников
Места падения беспилотников в Крымском районе Кубани оцеплены, на месте продолжают работу оперативные службы, сообщил глава района Сергей Лесь после перехвата... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T07:42
2024-11-15T08:57
специальная военная операция на украине
краснодарский край
крымский район
происшествия
красноармейский район
вениамин кондратьев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Места падения беспилотников в Крымском районе Кубани оцеплены, на месте продолжают работу оперативные службы, сообщил глава района Сергей Лесь после перехвата десятков БПЛА в регионе. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, минувшей ночью несколько десятков БПЛА атаковали Крымский и Красноармейский районы Кубани. В результате их падения были повреждены автомобиль, крыши двух частных домов, в другом выбило стекла, пострадавших нет. Работы по обезвреживанию БПЛА в Крымском районе продолжаются. "Продолжает работать оперативный штаб Крымского района. На двух улицах города - Лунной и Кольцевой - оцеплены места падения частей беспилотников. На месте спасатели, все оперативные службы", - написал Лесь в своем Telegram-канале. Минобороны РФ сообщило о перехвате в течение ночи над Краснодарским краем 36 БПЛА.
https://ria.ru/20241115/bespilotniki-1983873632.html
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краснодарский край
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краснодарский край, крымский район, происшествия, красноармейский район, вениамин кондратьев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Крымский район, Происшествия, Красноармейский район, Вениамин Кондратьев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Крымском районе Кубани оцепили места падения обломков беспилотников

Глава Крымского района Краснодарского края: места падения БПЛА оцепили

© Сергей Лесь | глава Крымского района/TelegramРабота оперативного штаба Крымского района Кубани на месте падения обломков БПЛА
Работа оперативного штаба Крымского района Кубани на месте падения обломков БПЛА - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Сергей Лесь | глава Крымского района/Telegram
Работа оперативного штаба Крымского района Кубани на месте падения обломков БПЛА
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СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Места падения беспилотников в Крымском районе Кубани оцеплены, на месте продолжают работу оперативные службы, сообщил глава района Сергей Лесь после перехвата десятков БПЛА в регионе.
По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, минувшей ночью несколько десятков БПЛА атаковали Крымский и Красноармейский районы Кубани. В результате их падения были повреждены автомобиль, крыши двух частных домов, в другом выбило стекла, пострадавших нет.
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Над Кубанью и Азовским морем за ночь уничтожили 46 украинских БПЛА
07:12
Работы по обезвреживанию БПЛА в Крымском районе продолжаются.
"Продолжает работать оперативный штаб Крымского района. На двух улицах города - Лунной и Кольцевой - оцеплены места падения частей беспилотников. На месте спасатели, все оперативные службы", - написал Лесь в своем Telegram-канале.
Минобороны РФ сообщило о перехвате в течение ночи над Краснодарским краем 36 БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайКрымский районПроисшествияКрасноармейский районВениамин КондратьевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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