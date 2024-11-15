https://ria.ru/20241115/bespilotniki-1983873632.html

Над Кубанью и Азовским морем за ночь уничтожили 46 украинских БПЛА

Над Кубанью и Азовским морем за ночь уничтожили 46 украинских БПЛА - РИА Новости, 15.11.2024

Над Кубанью и Азовским морем за ночь уничтожили 46 украинских БПЛА

Средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА над тремя регионами РФ и акваторией Азовского моря, сообщило в пятницу Минобороны России. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T07:12

2024-11-15T07:12

2024-11-15T07:20

специальная военная операция на украине

азовское море

россия

белгородская область

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА над тремя регионами РФ и акваторией Азовского моря, сообщило в пятницу Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 51 украинский БПЛА: 36 БПЛА – над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Белгородской области и 10 БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983873542.html

азовское море

россия

белгородская область

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

азовское море, россия, белгородская область, краснодарский край