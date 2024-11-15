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Над Кубанью и Азовским морем за ночь уничтожили 46 украинских БПЛА
Над Кубанью и Азовским морем за ночь уничтожили 46 украинских БПЛА - РИА Новости, 15.11.2024
Над Кубанью и Азовским морем за ночь уничтожили 46 украинских БПЛА
Средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА над тремя регионами РФ и акваторией Азовского моря, сообщило в пятницу Минобороны России. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T07:12
2024-11-15T07:12
2024-11-15T07:20
специальная военная операция на украине
азовское море
россия
белгородская область
краснодарский край
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА над тремя регионами РФ и акваторией Азовского моря, сообщило в пятницу Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 51 украинский БПЛА: 36 БПЛА – над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Белгородской области и 10 БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983873542.html
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азовское море, россия, белгородская область, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Россия, Белгородская область, Краснодарский край
Над Кубанью и Азовским морем за ночь уничтожили 46 украинских БПЛА
Минобороны: ПВО ночью сбила над Кубанью и Азовским морем 46 БПЛА ВСУ