https://ria.ru/20241115/belgorod-1984041853.html
Юрий Клепиков передал ряд гуманитарных грузов для военных целей
Юрий Клепиков передал ряд гуманитарных грузов для военных целей - РИА Новости, 15.11.2024
Юрий Клепиков передал ряд гуманитарных грузов для военных целей
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков передал СГУПу, военнослужащими в зону СВО и бойцами территориальной самообороны ряд гуманитарных грузов,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:42
2024-11-15T17:42
2024-11-15T17:47
белгородская область
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков передал СГУПу, военнослужащими в зону СВО и бойцами территориальной самообороны ряд гуманитарных грузов, сообщает пресс-служба регионального парламента.Так, спикер думы совместно с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым передал бойцам СГУПа современные технические средства, необходимые для выполнения задач по обеспечению безопасности населения региона. В груз вошло в том числе оборудование для обнаружения дронов и борьбы с ними. Клепиков отметил, что специальное оборудование было собрано депутатами облдумы, говорится в сообщении.Также очередная партия помощи отправилась к военнослужащим в зону СВО – это УАЗы для работы за "лентой", маскировочные сети, печки-буржуйки, бытовая техника, средства личной гигиены, вода и продукты питания."Рад видеть, что боевой дух защитников все крепнет, а в словах парней слышен позитивный настрой и четкая уверенность в Победе! Мы делаем все возможное, чтобы наши военнослужащие знали, что у них надежный тыл и их готовы обеспечить всем необходимым", – написал Клепиков в своем телеграм-канале.Кроме этого, председатель облдумы передал бойцам территориальной самообороны новый транспорт – автомобиль скорой помощи и квадроцикл. Как отметили члены теробороны, это поможет им вывозить людей в экстремальных условиях, особенно тех, кому тяжело передвигаться самостоятельно.
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков передал СГУПу, военнослужащими в зону СВО и бойцами территориальной самообороны ряд гуманитарных грузов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Так, спикер думы совместно с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым передал бойцам СГУПа современные технические средства, необходимые для выполнения задач по обеспечению безопасности населения региона. В груз вошло в том числе оборудование для обнаружения дронов и борьбы с ними. Клепиков отметил, что специальное оборудование было собрано депутатами облдумы, говорится в сообщении.
Также очередная партия помощи отправилась к военнослужащим в зону СВО – это УАЗы для работы за "лентой", маскировочные сети, печки-буржуйки, бытовая техника, средства личной гигиены, вода и продукты питания.
"Рад видеть, что боевой дух защитников все крепнет, а в словах парней слышен позитивный настрой и четкая уверенность в Победе! Мы делаем все возможное, чтобы наши военнослужащие знали, что у них надежный тыл и их готовы обеспечить всем необходимым", – написал Клепиков в своем телеграм-канале.
Кроме этого, председатель облдумы передал бойцам территориальной самообороны новый транспорт – автомобиль скорой помощи и квадроцикл. Как отметили члены теробороны, это поможет им вывозить людей в экстремальных условиях, особенно тех, кому тяжело передвигаться самостоятельно.