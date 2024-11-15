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Юрий Клепиков передал ряд гуманитарных грузов для военных целей - РИА Новости, 15.11.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
17:42 15.11.2024 (обновлено: 17:47 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/belgorod-1984041853.html
Юрий Клепиков передал ряд гуманитарных грузов для военных целей
Юрий Клепиков передал ряд гуманитарных грузов для военных целей - РИА Новости, 15.11.2024
Юрий Клепиков передал ряд гуманитарных грузов для военных целей
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков передал СГУПу, военнослужащими в зону СВО и бойцами территориальной самообороны ряд гуманитарных грузов,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:42
2024-11-15T17:47
белгородская область
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков передал СГУПу, военнослужащими в зону СВО и бойцами территориальной самообороны ряд гуманитарных грузов, сообщает пресс-служба регионального парламента.Так, спикер думы совместно с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым передал бойцам СГУПа современные технические средства, необходимые для выполнения задач по обеспечению безопасности населения региона. В груз вошло в том числе оборудование для обнаружения дронов и борьбы с ними. Клепиков отметил, что специальное оборудование было собрано депутатами облдумы, говорится в сообщении.Также очередная партия помощи отправилась к военнослужащим в зону СВО – это УАЗы для работы за "лентой", маскировочные сети, печки-буржуйки, бытовая техника, средства личной гигиены, вода и продукты питания."Рад видеть, что боевой дух защитников все крепнет, а в словах парней слышен позитивный настрой и четкая уверенность в Победе! Мы делаем все возможное, чтобы наши военнослужащие знали, что у них надежный тыл и их готовы обеспечить всем необходимым", – написал Клепиков в своем телеграм-канале.Кроме этого, председатель облдумы передал бойцам территориальной самообороны новый транспорт – автомобиль скорой помощи и квадроцикл. Как отметили члены теробороны, это поможет им вывозить людей в экстремальных условиях, особенно тех, кому тяжело передвигаться самостоятельно.
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белгородская область, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума

Юрий Клепиков передал ряд гуманитарных грузов для военных целей

© Фото : Юрий Клепиков/TelegramПредседатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков передал СГУПу, военнослужащими в зону СВО и бойцами территориальной самообороны ряд гуманитарных грузов
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков передал СГУПу, военнослужащими в зону СВО и бойцами территориальной самообороны ряд гуманитарных грузов - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Юрий Клепиков/Telegram
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков передал СГУПу, военнослужащими в зону СВО и бойцами территориальной самообороны ряд гуманитарных грузов
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков передал СГУПу, военнослужащими в зону СВО и бойцами территориальной самообороны ряд гуманитарных грузов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Так, спикер думы совместно с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым передал бойцам СГУПа современные технические средства, необходимые для выполнения задач по обеспечению безопасности населения региона. В груз вошло в том числе оборудование для обнаружения дронов и борьбы с ними. Клепиков отметил, что специальное оборудование было собрано депутатами облдумы, говорится в сообщении.
© Фото : Юрий Клепиков/TelegramПредседатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков передал СГУПу, военнослужащими в зону СВО и бойцами территориальной самообороны ряд гуманитарных грузов
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков передал СГУПу, военнослужащими в зону СВО и бойцами территориальной самообороны ряд гуманитарных грузов - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Юрий Клепиков/Telegram
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков передал СГУПу, военнослужащими в зону СВО и бойцами территориальной самообороны ряд гуманитарных грузов
Также очередная партия помощи отправилась к военнослужащим в зону СВО – это УАЗы для работы за "лентой", маскировочные сети, печки-буржуйки, бытовая техника, средства личной гигиены, вода и продукты питания.
"Рад видеть, что боевой дух защитников все крепнет, а в словах парней слышен позитивный настрой и четкая уверенность в Победе! Мы делаем все возможное, чтобы наши военнослужащие знали, что у них надежный тыл и их готовы обеспечить всем необходимым", – написал Клепиков в своем телеграм-канале.
Кроме этого, председатель облдумы передал бойцам территориальной самообороны новый транспорт – автомобиль скорой помощи и квадроцикл. Как отметили члены теробороны, это поможет им вывозить людей в экстремальных условиях, особенно тех, кому тяжело передвигаться самостоятельно.
 
Белгородская областьБелгородская областьЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)Белгородская областная Дума
 
 
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