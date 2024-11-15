СМИ: в конгрессе призвали Байдена наказать двух израильских министров
Axios: в конгрессе призвали Байдена наложить санкции на двух министров в Израиле
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Почти 90 членов американского конгресса из сената и палаты представителей призвали президента США Джо Байдена наложить санкции в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича за разжигание ненависти на Западном берегу реки Иордан, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
"Почти 90 законодателей направили письмо президенту Байдену в конце октября с призывом наложить санкции на двух израильских ультраправых министров за "разжигание" насилия израильских поселенцев в отношении палестинских мирных жителей на оккупированном Западном берегу", - говорится в сообщении.
Обращение к президенту подписали 17 сенаторов-демократов и 71 член палаты представителей от Демократической партии. Законодатели считают, что Бен-Гвир и Смотрич разжигают насилие в отношении палестинцев на Западном берегу посредством своих выступлений и действий.
По словам источников портала, действия министров чрезвычайно беспокоят Байдена, однако он выступает против наложения санкций в отношении демократически избранных чиновников в союзных Вашингтону государствах.
О проработке санкций против министров из-за их провокационных высказываний по ситуации в секторе Газа ранее заявляли премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В августе Смотрич заявил, что считает оправданным блокирование поставок гуманитарной помощи в сектор Газа ради освобождения заложников-израильтян, даже если это приведет к гибели от голода 2 миллионов палестинцев. Бен-Гвир 13 августа выступил на фоне Храмовой горы в Иерусалиме, призвав не ехать на переговоры по сектору Газа в Доху или Каир, а идти до конца в войне с палестинским движением ХАМАС.