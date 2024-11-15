https://ria.ru/20241115/bayden-1983875422.html

СМИ: в конгрессе призвали Байдена наказать двух израильских министров

СМИ: в конгрессе призвали Байдена наказать двух израильских министров - РИА Новости, 15.11.2024

СМИ: в конгрессе призвали Байдена наказать двух израильских министров

Почти 90 членов американского конгресса из сената и палаты представителей призвали президента США Джо Байдена наложить санкции в отношении министра национальной РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T07:46

2024-11-15T07:46

2024-11-15T07:46

сша

израиль

западный берег реки иордан

джо байден

кир стармер

жозеп боррель

евросоюз

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975006906_0:125:1882:1184_1920x0_80_0_0_ca8eab5a19a09eed203b29c7b8517ce3.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Почти 90 членов американского конгресса из сената и палаты представителей призвали президента США Джо Байдена наложить санкции в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича за разжигание ненависти на Западном берегу реки Иордан, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. "Почти 90 законодателей направили письмо президенту Байдену в конце октября с призывом наложить санкции на двух израильских ультраправых министров за "разжигание" насилия израильских поселенцев в отношении палестинских мирных жителей на оккупированном Западном берегу", - говорится в сообщении. Обращение к президенту подписали 17 сенаторов-демократов и 71 член палаты представителей от Демократической партии. Законодатели считают, что Бен-Гвир и Смотрич разжигают насилие в отношении палестинцев на Западном берегу посредством своих выступлений и действий. По словам источников портала, действия министров чрезвычайно беспокоят Байдена, однако он выступает против наложения санкций в отношении демократически избранных чиновников в союзных Вашингтону государствах. О проработке санкций против министров из-за их провокационных высказываний по ситуации в секторе Газа ранее заявляли премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В августе Смотрич заявил, что считает оправданным блокирование поставок гуманитарной помощи в сектор Газа ради освобождения заложников-израильтян, даже если это приведет к гибели от голода 2 миллионов палестинцев. Бен-Гвир 13 августа выступил на фоне Храмовой горы в Иерусалиме, призвав не ехать на переговоры по сектору Газа в Доху или Каир, а идти до конца в войне с палестинским движением ХАМАС.

https://ria.ru/20241113/nebenzya-1983416249.html

https://ria.ru/20241114/izrail-1983735231.html

сша

израиль

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, израиль, западный берег реки иордан, джо байден, кир стармер, жозеп боррель, евросоюз, хамас, в мире