https://ria.ru/20241115/artamonov-1983942478.html

Губернатор Артамонов пообещал поддержку липецким спортсменам

Губернатор Артамонов пообещал поддержку липецким спортсменам - РИА Новости, 15.11.2024

Губернатор Артамонов пообещал поддержку липецким спортсменам

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов пообещал поддержку на региональном уровне перспективным липецким спортсменам, сообщили в пресс-службе областного... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:10

2024-11-15T13:10

2024-11-15T13:10

липецкая область

россия

черногория

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов пообещал поддержку на региональном уровне перспективным липецким спортсменам, сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам встречи главы региона с молодыми чемпионами Дианой Сикстус и Дмитрием Якушевым. Диана Сикстус - победительница первенства мира по боксу среди юниоров, Дмитрий Якушев - чемпион России по дзюдо. 17 – летняя спортсменка из Лебедяни рассказала губернатору, как провела четыре боя в Черногории и победила сильнейшую спортсменку из Франции со счетом 4:1. Год назад на ринге Еревана Сикстус стала бронзовым призером мирового первенства. Тренирует девушку ее отец Роман Сикстус. Якушев выиграл чемпионат России по дзюдо в супертяжелом весе. До него среди липецких дзюдоистов 30 лет этого никому не удавалось. Он также ежегодно пополняет коллекцию наград по дзюдо и самбо, достойно представляя область на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Губернатор поздравил спортсменов с успехами и пожелал им дальнейших побед. "Мы гордимся такими жителями региона, которые прославляют не только нашу область, но и Россию. Желаю достижения новых высот, а мы приложим все усилия, чтобы поддержать талантливых и перспективных спортсменов", – сказал Артамонов. Он отметил, что помимо благодарности спортсмены и тренеры получат заслуженные премии. Он также обсудил с Романом Сикстусом условия, в которых занимается спортсменка, и перспективы обновления тренировочной базы.

https://ria.ru/20240823/lipetsk-1968082641.html

https://ria.ru/20240320/polumarafon-1934461019.html

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черногория

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россия, черногория, игорь артамонов