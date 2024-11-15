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Губернатор Артамонов пообещал поддержку липецким спортсменам - РИА Новости, 15.11.2024
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Липецкая область
 
13:10 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/artamonov-1983942478.html
Губернатор Артамонов пообещал поддержку липецким спортсменам
Губернатор Артамонов пообещал поддержку липецким спортсменам - РИА Новости, 15.11.2024
Губернатор Артамонов пообещал поддержку липецким спортсменам
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов пообещал поддержку на региональном уровне перспективным липецким спортсменам, сообщили в пресс-службе областного... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:10
2024-11-15T13:10
липецкая область
россия
черногория
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов пообещал поддержку на региональном уровне перспективным липецким спортсменам, сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам встречи главы региона с молодыми чемпионами Дианой Сикстус и Дмитрием Якушевым. Диана Сикстус - победительница первенства мира по боксу среди юниоров, Дмитрий Якушев - чемпион России по дзюдо. 17 – летняя спортсменка из Лебедяни рассказала губернатору, как провела четыре боя в Черногории и победила сильнейшую спортсменку из Франции со счетом 4:1. Год назад на ринге Еревана Сикстус стала бронзовым призером мирового первенства. Тренирует девушку ее отец Роман Сикстус. Якушев выиграл чемпионат России по дзюдо в супертяжелом весе. До него среди липецких дзюдоистов 30 лет этого никому не удавалось. Он также ежегодно пополняет коллекцию наград по дзюдо и самбо, достойно представляя область на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Губернатор поздравил спортсменов с успехами и пожелал им дальнейших побед. "Мы гордимся такими жителями региона, которые прославляют не только нашу область, но и Россию. Желаю достижения новых высот, а мы приложим все усилия, чтобы поддержать талантливых и перспективных спортсменов", – сказал Артамонов. Он отметил, что помимо благодарности спортсмены и тренеры получат заслуженные премии. Он также обсудил с Романом Сикстусом условия, в которых занимается спортсменка, и перспективы обновления тренировочной базы.
https://ria.ru/20240823/lipetsk-1968082641.html
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россия, черногория, игорь артамонов
Липецкая область, Россия, Черногория, Игорь Артамонов

Губернатор Артамонов пообещал поддержку липецким спортсменам

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов пообещал поддержку на региональном уровне перспективным липецким спортсменам, сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам встречи главы региона с молодыми чемпионами Дианой Сикстус и Дмитрием Якушевым.
Диана Сикстус - победительница первенства мира по боксу среди юниоров, Дмитрий Якушев - чемпион России по дзюдо.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Более 238 млн рублей направлено на ремонт спортобъектов Липецка
23 августа, 16:18
17 – летняя спортсменка из Лебедяни рассказала губернатору, как провела четыре боя в Черногории и победила сильнейшую спортсменку из Франции со счетом 4:1. Год назад на ринге Еревана Сикстус стала бронзовым призером мирового первенства. Тренирует девушку ее отец Роман Сикстус.
Якушев выиграл чемпионат России по дзюдо в супертяжелом весе. До него среди липецких дзюдоистов 30 лет этого никому не удавалось. Он также ежегодно пополняет коллекцию наград по дзюдо и самбо, достойно представляя область на соревнованиях всероссийского и международного уровня.
Губернатор поздравил спортсменов с успехами и пожелал им дальнейших побед.
«
"Мы гордимся такими жителями региона, которые прославляют не только нашу область, но и Россию. Желаю достижения новых высот, а мы приложим все усилия, чтобы поддержать талантливых и перспективных спортсменов", – сказал Артамонов.
Он отметил, что помимо благодарности спортсмены и тренеры получат заслуженные премии. Он также обсудил с Романом Сикстусом условия, в которых занимается спортсменка, и перспективы обновления тренировочной базы.
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Липецкая областьРоссияЧерногорияИгорь Артамонов
 
 
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