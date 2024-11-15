https://ria.ru/20241115/anokhin-1984029594.html
Глава Смоленщины Анохин: команда земских учителей продолжает пополняться
Глава Смоленщины Анохин: команда земских учителей продолжает пополняться - РИА Новости, 15.11.2024
Глава Смоленщины Анохин: команда земских учителей продолжает пополняться
Команда земских учителей Смоленской области продолжает пополняться; недавно пять педагогов присоединились к программе и начали работу в школах с острой... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:43
2024-11-15T16:43
2024-11-15T16:43
смоленская область
василий анохин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00e1ff96fa80d4a87b250ebc6a4202df.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Команда земских учителей Смоленской области продолжает пополняться; недавно пять педагогов присоединились к программе и начали работу в школах с острой нехваткой кадров, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, большая часть из них проживала до этого в Смоленске, а один специалист приехал в область из Санкт-Петербурга. Таким образом, новые педагоги теперь работают в школах города Десногорск, Ярцево, Сафоново, Сычевка и Богородецк. Для участия в программе педагоги успешно прошли конкурсный отбор. В качестве поощрения каждый из них уже получил выплату в размере одного миллиона рублей. В общей сложности 11 специалистов стали земскими учителями в 2024 году. Это профессионалы, которые хотят помочь детям получить более качественное образование. "В следующем году в нашей области, как и во всей стране, по инициативе президента России появятся еще и программы для сельских тренеров и работников культуры. Условия отбора и участия в них будут такими же – профессионализм и горящее сердце", – сказал Анохин.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_228:0:2503:1706_1920x0_80_0_0_892bb58a9cc6935c6103e1b6aa13217b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин, россия
Смоленская область, Василий Анохин, Россия
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Команда земских учителей Смоленской области продолжает пополняться; недавно пять педагогов присоединились к программе и начали работу в школах с острой нехваткой кадров, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
По его словам, большая часть из них проживала до этого в Смоленске, а один специалист приехал в область из Санкт-Петербурга. Таким образом, новые педагоги теперь работают в школах города Десногорск, Ярцево, Сафоново, Сычевка и Богородецк.
Для участия в программе педагоги успешно прошли конкурсный отбор. В качестве поощрения каждый из них уже получил выплату в размере одного миллиона рублей. В общей сложности 11 специалистов стали земскими учителями в 2024 году. Это профессионалы, которые хотят помочь детям получить более качественное образование.
"В следующем году в нашей области, как и во всей стране, по инициативе президента России появятся еще и программы для сельских тренеров и работников культуры. Условия отбора и участия в них будут такими же – профессионализм и горящее сердце", – сказал Анохин.