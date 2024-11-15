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Глава Смоленщины Анохин: команда земских учителей продолжает пополняться - РИА Новости, 15.11.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
16:43 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/anokhin-1984029594.html
Глава Смоленщины Анохин: команда земских учителей продолжает пополняться
Глава Смоленщины Анохин: команда земских учителей продолжает пополняться - РИА Новости, 15.11.2024
Глава Смоленщины Анохин: команда земских учителей продолжает пополняться
Команда земских учителей Смоленской области продолжает пополняться; недавно пять педагогов присоединились к программе и начали работу в школах с острой... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:43
2024-11-15T16:43
смоленская область
василий анохин
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Команда земских учителей Смоленской области продолжает пополняться; недавно пять педагогов присоединились к программе и начали работу в школах с острой нехваткой кадров, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, большая часть из них проживала до этого в Смоленске, а один специалист приехал в область из Санкт-Петербурга. Таким образом, новые педагоги теперь работают в школах города Десногорск, Ярцево, Сафоново, Сычевка и Богородецк. Для участия в программе педагоги успешно прошли конкурсный отбор. В качестве поощрения каждый из них уже получил выплату в размере одного миллиона рублей. В общей сложности 11 специалистов стали земскими учителями в 2024 году. Это профессионалы, которые хотят помочь детям получить более качественное образование. "В следующем году в нашей области, как и во всей стране, по инициативе президента России появятся еще и программы для сельских тренеров и работников культуры. Условия отбора и участия в них будут такими же – профессионализм и горящее сердце", – сказал Анохин.
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василий анохин, россия
Смоленская область, Василий Анохин, Россия

Глава Смоленщины Анохин: команда земских учителей продолжает пополняться

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Команда земских учителей Смоленской области продолжает пополняться; недавно пять педагогов присоединились к программе и начали работу в школах с острой нехваткой кадров, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
По его словам, большая часть из них проживала до этого в Смоленске, а один специалист приехал в область из Санкт-Петербурга. Таким образом, новые педагоги теперь работают в школах города Десногорск, Ярцево, Сафоново, Сычевка и Богородецк.
Для участия в программе педагоги успешно прошли конкурсный отбор. В качестве поощрения каждый из них уже получил выплату в размере одного миллиона рублей. В общей сложности 11 специалистов стали земскими учителями в 2024 году. Это профессионалы, которые хотят помочь детям получить более качественное образование.
"В следующем году в нашей области, как и во всей стране, по инициативе президента России появятся еще и программы для сельских тренеров и работников культуры. Условия отбора и участия в них будут такими же – профессионализм и горящее сердце", – сказал Анохин.
 
Смоленская областьВасилий АнохинРоссия
 
 
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