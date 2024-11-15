https://ria.ru/20241115/anokhin-1984029594.html

Глава Смоленщины Анохин: команда земских учителей продолжает пополняться

Глава Смоленщины Анохин: команда земских учителей продолжает пополняться - РИА Новости, 15.11.2024

Глава Смоленщины Анохин: команда земских учителей продолжает пополняться

Команда земских учителей Смоленской области продолжает пополняться; недавно пять педагогов присоединились к программе и начали работу в школах с острой... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:43

2024-11-15T16:43

2024-11-15T16:43

смоленская область

василий анохин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00e1ff96fa80d4a87b250ebc6a4202df.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Команда земских учителей Смоленской области продолжает пополняться; недавно пять педагогов присоединились к программе и начали работу в школах с острой нехваткой кадров, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, большая часть из них проживала до этого в Смоленске, а один специалист приехал в область из Санкт-Петербурга. Таким образом, новые педагоги теперь работают в школах города Десногорск, Ярцево, Сафоново, Сычевка и Богородецк. Для участия в программе педагоги успешно прошли конкурсный отбор. В качестве поощрения каждый из них уже получил выплату в размере одного миллиона рублей. В общей сложности 11 специалистов стали земскими учителями в 2024 году. Это профессионалы, которые хотят помочь детям получить более качественное образование. "В следующем году в нашей области, как и во всей стране, по инициативе президента России появятся еще и программы для сельских тренеров и работников культуры. Условия отбора и участия в них будут такими же – профессионализм и горящее сердце", – сказал Анохин.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

василий анохин, россия