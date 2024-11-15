Василий Анохин и Сергей Крикалев обсудили Гагаринские чтения
Василий Анохин и Сергей Крикалев обсудили Гагаринские чтения
Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин и Герой СССР и России, советник главы Роскосмоса, спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса Сергей Крикалев обсудили работу для популяризации космонавтики, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Юрий Алексеевич Гагарин – гордость Смоленской земли, России и всего Человечества. Его улыбка – это один из главнейших символов страны, олицетворяющий движение вперёд, прогресс и созидание. Наша задача – сделать всё, чтобы образ первого космонавта Земли продолжал вдохновлять россиян, особенно детей и молодежь, а также людей по всей планете. Это большая работа, которую мы проводим вместе с Роскосмосом, федеральными органами власти и другими регионами, общественными организациями, космонавтами и учеными", – написал глава Смоленщины в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что в текущем году в России отмечали 90-летие первого космонавта планеты.
"Провели в регионе более 150 научных, просветительских, образовательных и культурных мероприятий. Планируем в дальнейшем только расширять их масштаб. Так, у одного из главных событий, традиционно организуемых ко дню рождения Юрия Алексеевича – Гагаринских общественно-научных чтений – появится специальная международная секция в Смоленске. Привлечем к ее работе ведущих ученых и экспертов из России и других стран в сфере космонавтики и технологий. На новой площадке будут обсуждаться актуальные вопросы развития отрасли. Такая дискуссия очень важна здесь, так как в нашем регионе СмолГУ вместе с МАИ готовят будущих проектировщиков ракетно-космических комплексов", – рассказал Анохин.
Он добавил, что Крикалев передал копию Авиационно-Космического кубка по хоккею в музей Университета спорта на память о турнире, который прошел в Смоленске в честь юбилея Юрия Гагарина.
"Благодарю Сергея Константиновича за плодотворную встречу! Уверен, что наши планы будут успешно реализованы", – подчеркнул глава Смоленщины.