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Василий Анохин и Сергей Крикалев обсудили Гагаринские чтения - РИА Новости, 15.11.2024
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Смоленская область
 
20:37 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/anokhin--1984076240.html
Василий Анохин и Сергей Крикалев обсудили Гагаринские чтения
Василий Анохин и Сергей Крикалев обсудили Гагаринские чтения - РИА Новости, 15.11.2024
Василий Анохин и Сергей Крикалев обсудили Гагаринские чтения
Губернатор Смоленской области Василий Анохин и Герой СССР и России, советник главы Роскосмоса, спецпредставитель президента РФ по вопросам международного... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T20:37
2024-11-15T20:37
смоленская область
смоленская область
россия
смоленск
василий анохин
сергей крикалев
юрий гагарин (космонавт)
роскосмос
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин и Герой СССР и России, советник главы Роскосмоса, спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса Сергей Крикалев обсудили работу для популяризации космонавтики, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Юрий Алексеевич Гагарин – гордость Смоленской земли, России и всего Человечества. Его улыбка – это один из главнейших символов страны, олицетворяющий движение вперёд, прогресс и созидание. Наша задача – сделать всё, чтобы образ первого космонавта Земли продолжал вдохновлять россиян, особенно детей и молодежь, а также людей по всей планете. Это большая работа, которую мы проводим вместе с Роскосмосом, федеральными органами власти и другими регионами, общественными организациями, космонавтами и учеными", – написал глава Смоленщины в своем телеграм-канале. Он напомнил, что в текущем году в России отмечали 90-летие первого космонавта планеты. "Провели в регионе более 150 научных, просветительских, образовательных и культурных мероприятий. Планируем в дальнейшем только расширять их масштаб. Так, у одного из главных событий, традиционно организуемых ко дню рождения Юрия Алексеевича – Гагаринских общественно-научных чтений – появится специальная международная секция в Смоленске. Привлечем к ее работе ведущих ученых и экспертов из России и других стран в сфере космонавтики и технологий. На новой площадке будут обсуждаться актуальные вопросы развития отрасли. Такая дискуссия очень важна здесь, так как в нашем регионе СмолГУ вместе с МАИ готовят будущих проектировщиков ракетно-космических комплексов", – рассказал Анохин. Он добавил, что Крикалев передал копию Авиационно-Космического кубка по хоккею в музей Университета спорта на память о турнире, который прошел в Смоленске в честь юбилея Юрия Гагарина. "Благодарю Сергея Константиновича за плодотворную встречу! Уверен, что наши планы будут успешно реализованы", – подчеркнул глава Смоленщины.
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смоленская область, россия, смоленск, василий анохин, сергей крикалев, юрий гагарин (космонавт), роскосмос, московский авиационный институт
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Смоленск, Василий Анохин, Сергей Крикалев, Юрий Гагарин (космонавт), Роскосмос, Московский авиационный институт
Василий Анохин и Сергей Крикалев обсудили Гагаринские чтения

Василий Анохин и Сергей Крикалев обсудили Гагаринские чтения

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин и Герой СССР и России, советник главы Роскосмоса, спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса Сергей Крикалев обсудили работу для популяризации космонавтики, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Юрий Алексеевич Гагарин – гордость Смоленской земли, России и всего Человечества. Его улыбка – это один из главнейших символов страны, олицетворяющий движение вперёд, прогресс и созидание. Наша задача – сделать всё, чтобы образ первого космонавта Земли продолжал вдохновлять россиян, особенно детей и молодежь, а также людей по всей планете. Это большая работа, которую мы проводим вместе с Роскосмосом, федеральными органами власти и другими регионами, общественными организациями, космонавтами и учеными", – написал глава Смоленщины в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что в текущем году в России отмечали 90-летие первого космонавта планеты.
"Провели в регионе более 150 научных, просветительских, образовательных и культурных мероприятий. Планируем в дальнейшем только расширять их масштаб. Так, у одного из главных событий, традиционно организуемых ко дню рождения Юрия Алексеевича – Гагаринских общественно-научных чтений – появится специальная международная секция в Смоленске. Привлечем к ее работе ведущих ученых и экспертов из России и других стран в сфере космонавтики и технологий. На новой площадке будут обсуждаться актуальные вопросы развития отрасли. Такая дискуссия очень важна здесь, так как в нашем регионе СмолГУ вместе с МАИ готовят будущих проектировщиков ракетно-космических комплексов", – рассказал Анохин.
Он добавил, что Крикалев передал копию Авиационно-Космического кубка по хоккею в музей Университета спорта на память о турнире, который прошел в Смоленске в честь юбилея Юрия Гагарина.
"Благодарю Сергея Константиновича за плодотворную встречу! Уверен, что наши планы будут успешно реализованы", – подчеркнул глава Смоленщины.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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Смоленская областьСмоленская областьРоссияСмоленскВасилий АнохинСергей КрикалевЮрий Гагарин (космонавт)РоскосмосМосковский авиационный институт
 
 
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