https://ria.ru/20241115/anokhin--1984076240.html

Василий Анохин и Сергей Крикалев обсудили Гагаринские чтения

Василий Анохин и Сергей Крикалев обсудили Гагаринские чтения - РИА Новости, 15.11.2024

Василий Анохин и Сергей Крикалев обсудили Гагаринские чтения

Губернатор Смоленской области Василий Анохин и Герой СССР и России, советник главы Роскосмоса, спецпредставитель президента РФ по вопросам международного... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T20:37

2024-11-15T20:37

2024-11-15T20:37

смоленская область

смоленская область

россия

смоленск

василий анохин

сергей крикалев

юрий гагарин (космонавт)

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_0:134:3033:1840_1920x0_80_0_0_34219a0a4e9c3a2f6068d5a67550598b.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин и Герой СССР и России, советник главы Роскосмоса, спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса Сергей Крикалев обсудили работу для популяризации космонавтики, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Юрий Алексеевич Гагарин – гордость Смоленской земли, России и всего Человечества. Его улыбка – это один из главнейших символов страны, олицетворяющий движение вперёд, прогресс и созидание. Наша задача – сделать всё, чтобы образ первого космонавта Земли продолжал вдохновлять россиян, особенно детей и молодежь, а также людей по всей планете. Это большая работа, которую мы проводим вместе с Роскосмосом, федеральными органами власти и другими регионами, общественными организациями, космонавтами и учеными", – написал глава Смоленщины в своем телеграм-канале. Он напомнил, что в текущем году в России отмечали 90-летие первого космонавта планеты. "Провели в регионе более 150 научных, просветительских, образовательных и культурных мероприятий. Планируем в дальнейшем только расширять их масштаб. Так, у одного из главных событий, традиционно организуемых ко дню рождения Юрия Алексеевича – Гагаринских общественно-научных чтений – появится специальная международная секция в Смоленске. Привлечем к ее работе ведущих ученых и экспертов из России и других стран в сфере космонавтики и технологий. На новой площадке будут обсуждаться актуальные вопросы развития отрасли. Такая дискуссия очень важна здесь, так как в нашем регионе СмолГУ вместе с МАИ готовят будущих проектировщиков ракетно-космических комплексов", – рассказал Анохин. Он добавил, что Крикалев передал копию Авиационно-Космического кубка по хоккею в музей Университета спорта на память о турнире, который прошел в Смоленске в честь юбилея Юрия Гагарина. "Благодарю Сергея Константиновича за плодотворную встречу! Уверен, что наши планы будут успешно реализованы", – подчеркнул глава Смоленщины.

https://ria.ru/20241114/passazhiry-1983821149.html

смоленская область

россия

смоленск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, россия, смоленск, василий анохин, сергей крикалев, юрий гагарин (космонавт), роскосмос, московский авиационный институт