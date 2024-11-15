https://ria.ru/20241115/amerika-1983876802.html

США могут увеличить ядерный арсенал, пишет WSJ

США могут увеличить ядерный арсенал, пишет WSJ - РИА Новости, 15.11.2024

США могут увеличить ядерный арсенал, пишет WSJ

США могут пойти на увеличение своего ядерного арсенала из-за угроз, якобы поступающих со стороны Китая, РФ и КНДР, однако это решение остается за будущей... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T08:14

2024-11-15T08:14

2024-11-15T08:14

россия

сша

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дональд трамп

владимир путин

джо байден

нато

в мире

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. США могут пойти на увеличение своего ядерного арсенала из-за угроз, якобы поступающих со стороны Китая, РФ и КНДР, однако это решение остается за будущей администрацией победившего на президентских выборах Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена. "США должны быть готовы расширить свои ядерные силы для предотвращения растущих угроз со стороны Китая, России и КНДР… Решение о развертывании дополнительных ядерных вооружений останется на усмотрение приходящей администрации Трампа, которой еще предстоит озвучить свои оборонные планы", - пишет издание. Как отмечает газета, США видят угрозу в наращивании сил Китаем и КНДР, а также в приостановке диалога с РФ касательно Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. При этом во время своего первого президентского срока Трамп одобрил все крупные программы по ядерным вооружениям, перешедшие от администрации экс-президента Барака Обамы. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от продолжения диалога в области стратегической стабильности. СНВ-3 или ДСНВ - Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Он ограничивал для России и США количество межконтинентальных баллистических и некоторых других ракет, ядерных боезарядов. В феврале 2023 года Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Российская сторона, прежде чем вернуться к диалогу по договору, желает понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

https://ria.ru/20241114/ssha-1983625888.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, джо байден, нато, в мире