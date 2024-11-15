Рейтинг@Mail.ru
Агропроизводители РФ смогут усилить позиции в крупнейшей провинции Китая - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/agroproizvoditeli-1983950361.html
Агропроизводители РФ смогут усилить позиции в крупнейшей провинции Китая
Агропроизводители РФ смогут усилить позиции в крупнейшей провинции Китая - РИА Новости, 15.11.2024
Агропроизводители РФ смогут усилить позиции в крупнейшей провинции Китая
Производители продукции АПК из России получат от государства новые возможности для продвижения на китайском рынке, сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:33
2024-11-15T13:33
экономика
россия
китай
гуандун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963196330_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_0aa581069a5fb33586f2218cbfb50d44.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Производители продукции АПК из России получат от государства новые возможности для продвижения на китайском рынке, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) расширяет сеть российских национальных павильонов с отечественными продуктами питания, открыв новую точку продвижения павильона в городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун. Торжественная церемония открытия состоялась 15 ноября", - говорится в сообщении.В ней приняли участие представители РЭЦ, Минсельхоза России, правительства провинции Гуандун, а также российские и китайские предприниматели.Гуандун лидирует по количеству жителей и экономическому развитию среди провинций КНР. В свою очередь, Шэньчжэнь - один из самых динамично развивающихся китайских городов, крупный промышленный, финансовый и транспортный центр, который открывает значительные перспективы для российских экспортеров."Площадка павильона в Шэньчжэне - не временная экспозиция товаров, а постоянно работающая точка притяжения как для жителей города, так и дистрибьюторов, представителей гипермаркетов и сетевых магазинов, HoReCa, пищевых производств и электронной коммерции, которые смогут здесь ознакомиться с российской продукцией, провести переговоры и договориться о ее поставках по конкурентоспособным ценам", - поделился вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.На площади 1200 квадратных метров в здании одного из самых крупных торговых центров Шэньчжэня открылись демонстрационно-дегустационная зона, где посетители смогут попробовать разнообразные продукты питания и напитки, а также национальный магазин "Сделано в России", в котором каждый желающий сможет купить российскую продукцию.Компании, представившие свою продукцию в Шэньчжэне, также получат поддержку в поиске партнеров и покупателей, в продвижении и организации продаж в местных крупных супермаркетах и сетевых магазинах, на маркетплейсах и по другим каналам.Напомним, программу российских национальных павильонов АПК с 2017 года реализуют Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Такие павильоны открыты в 6 странах мира. Национальные павильоны РЭЦ и Минсельхоза России за рубежом - единственные официально действующие государственные площадки для продвижения отечественного агроэкспорта. Больше о программе можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".На сегодняшний день в Китае работает национальный павильон в Шанхае, а также его региональные точки продвижения в Харбине, столице провинции Хэйлунцзян, и в городе Чэнду, провинция Сычуань. Последнюю из них РЭЦ открыл 12 ноября в рамках фестиваля-ярмарки "Сделано в России". Официальным партнером фестиваля-ярмарки выступает Московский экспортный центр.
https://ria.ru/20241113/apk-1983561039.html
https://ria.ru/20241030/rets-1980860511.html
россия
китай
гуандун
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963196330_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_f0bbd8fcce86c8c485bc9ed260722963.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, гуандун
Экономика, Россия, Китай, Гуандун

Агропроизводители РФ смогут усилить позиции в крупнейшей провинции Китая

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСбор урожая
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сбор урожая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Производители продукции АПК из России получат от государства новые возможности для продвижения на китайском рынке, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
«
"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) расширяет сеть российских национальных павильонов с отечественными продуктами питания, открыв новую точку продвижения павильона в городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун. Торжественная церемония открытия состоялась 15 ноября", - говорится в сообщении.
В ней приняли участие представители РЭЦ, Минсельхоза России, правительства провинции Гуандун, а также российские и китайские предприниматели.
Гуандун лидирует по количеству жителей и экономическому развитию среди провинций КНР. В свою очередь, Шэньчжэнь - один из самых динамично развивающихся китайских городов, крупный промышленный, финансовый и транспортный центр, который открывает значительные перспективы для российских экспортеров.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Липецкая область вошла в число лидеров по инновациям в АПК
13 ноября, 16:03
"Площадка павильона в Шэньчжэне - не временная экспозиция товаров, а постоянно работающая точка притяжения как для жителей города, так и дистрибьюторов, представителей гипермаркетов и сетевых магазинов, HoReCa, пищевых производств и электронной коммерции, которые смогут здесь ознакомиться с российской продукцией, провести переговоры и договориться о ее поставках по конкурентоспособным ценам", - поделился вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
На площади 1200 квадратных метров в здании одного из самых крупных торговых центров Шэньчжэня открылись демонстрационно-дегустационная зона, где посетители смогут попробовать разнообразные продукты питания и напитки, а также национальный магазин "Сделано в России", в котором каждый желающий сможет купить российскую продукцию.
Компании, представившие свою продукцию в Шэньчжэне, также получат поддержку в поиске партнеров и покупателей, в продвижении и организации продаж в местных крупных супермаркетах и сетевых магазинах, на маркетплейсах и по другим каналам.
Напомним, программу российских национальных павильонов АПК с 2017 года реализуют Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Такие павильоны открыты в 6 странах мира. Национальные павильоны РЭЦ и Минсельхоза России за рубежом - единственные официально действующие государственные площадки для продвижения отечественного агроэкспорта. Больше о программе можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
На сегодняшний день в Китае работает национальный павильон в Шанхае, а также его региональные точки продвижения в Харбине, столице провинции Хэйлунцзян, и в городе Чэнду, провинция Сычуань. Последнюю из них РЭЦ открыл 12 ноября в рамках фестиваля-ярмарки "Сделано в России". Официальным партнером фестиваля-ярмарки выступает Московский экспортный центр.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина выступает на Российско-Китайском форуме по сельскохозяйственному сотрудничеству в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
РЭЦ: объем поставок продукции АПК в Китай вырос более чем в пять раз
30 октября, 11:23
 
ЭкономикаРоссияКитайГуандун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала