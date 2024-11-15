https://ria.ru/20241115/agroproizvoditeli-1983950361.html

Агропроизводители РФ смогут усилить позиции в крупнейшей провинции Китая

Агропроизводители РФ смогут усилить позиции в крупнейшей провинции Китая - РИА Новости, 15.11.2024

Агропроизводители РФ смогут усилить позиции в крупнейшей провинции Китая

Производители продукции АПК из России получат от государства новые возможности для продвижения на китайском рынке, сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:33

2024-11-15T13:33

2024-11-15T13:33

экономика

россия

китай

гуандун

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Производители продукции АПК из России получат от государства новые возможности для продвижения на китайском рынке, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) расширяет сеть российских национальных павильонов с отечественными продуктами питания, открыв новую точку продвижения павильона в городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун. Торжественная церемония открытия состоялась 15 ноября", - говорится в сообщении.В ней приняли участие представители РЭЦ, Минсельхоза России, правительства провинции Гуандун, а также российские и китайские предприниматели.Гуандун лидирует по количеству жителей и экономическому развитию среди провинций КНР. В свою очередь, Шэньчжэнь - один из самых динамично развивающихся китайских городов, крупный промышленный, финансовый и транспортный центр, который открывает значительные перспективы для российских экспортеров."Площадка павильона в Шэньчжэне - не временная экспозиция товаров, а постоянно работающая точка притяжения как для жителей города, так и дистрибьюторов, представителей гипермаркетов и сетевых магазинов, HoReCa, пищевых производств и электронной коммерции, которые смогут здесь ознакомиться с российской продукцией, провести переговоры и договориться о ее поставках по конкурентоспособным ценам", - поделился вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.На площади 1200 квадратных метров в здании одного из самых крупных торговых центров Шэньчжэня открылись демонстрационно-дегустационная зона, где посетители смогут попробовать разнообразные продукты питания и напитки, а также национальный магазин "Сделано в России", в котором каждый желающий сможет купить российскую продукцию.Компании, представившие свою продукцию в Шэньчжэне, также получат поддержку в поиске партнеров и покупателей, в продвижении и организации продаж в местных крупных супермаркетах и сетевых магазинах, на маркетплейсах и по другим каналам.Напомним, программу российских национальных павильонов АПК с 2017 года реализуют Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Такие павильоны открыты в 6 странах мира. Национальные павильоны РЭЦ и Минсельхоза России за рубежом - единственные официально действующие государственные площадки для продвижения отечественного агроэкспорта. Больше о программе можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".На сегодняшний день в Китае работает национальный павильон в Шанхае, а также его региональные точки продвижения в Харбине, столице провинции Хэйлунцзян, и в городе Чэнду, провинция Сычуань. Последнюю из них РЭЦ открыл 12 ноября в рамках фестиваля-ярмарки "Сделано в России". Официальным партнером фестиваля-ярмарки выступает Московский экспортный центр.

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россия

китай

гуандун

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экономика, россия, китай, гуандун