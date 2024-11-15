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"Аэрофлот" с марта увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30% - РИА Новости, 15.11.2024
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18:36 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/aeroflot-1984056037.html
"Аэрофлот" с марта увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%
"Аэрофлот" с марта увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30% - РИА Новости, 15.11.2024
"Аэрофлот" с марта увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 марта 2025 года увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30% и пересмотрит систему оплаты труда, сообщил РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:36
2024-11-15T18:36
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 марта 2025 года увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30% и пересмотрит систему оплаты труда, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" повысит заработную плату бортпроводников. С 1 марта 2025 года зарплаты бортпроводников будут увеличены в среднем на 30%. При этом система оплаты труда будет пересмотрена. Это включает в себя увеличение базовых окладов, повышение ставок за количество выполненных рейсов (или "налет"), а также внедрение дополнительных доплат за повышение производительности труда", - говорится в сообщении. Расчетная заработная плата за полностью отработанный месяц составит при налете 60 часов в месяц: для бортпроводников - 138 тысяч рублей, для бортпроводников, выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 178 тысяч рублей. При налете 65 часов в месяц у обычных бортпроводников будет 151 тысяча рублей, у выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 194 тысячи. При налете 85 часов в месяц - 185 тысяч и 242 тысячи рублей соответственно.
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россия, аэрофлот
Россия, Аэрофлот

"Аэрофлот" с марта увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 марта 2025 года увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30% и пересмотрит систему оплаты труда, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" повысит заработную плату бортпроводников. С 1 марта 2025 года зарплаты бортпроводников будут увеличены в среднем на 30%. При этом система оплаты труда будет пересмотрена. Это включает в себя увеличение базовых окладов, повышение ставок за количество выполненных рейсов (или "налет"), а также внедрение дополнительных доплат за повышение производительности труда", - говорится в сообщении.
Расчетная заработная плата за полностью отработанный месяц составит при налете 60 часов в месяц: для бортпроводников - 138 тысяч рублей, для бортпроводников, выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 178 тысяч рублей.
При налете 65 часов в месяц у обычных бортпроводников будет 151 тысяча рублей, у выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 194 тысячи. При налете 85 часов в месяц - 185 тысяч и 242 тысячи рублей соответственно.
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