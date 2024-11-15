https://ria.ru/20241115/aeroflot-1984056037.html

"Аэрофлот" с марта увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%

"Аэрофлот" с марта увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30% - РИА Новости, 15.11.2024

"Аэрофлот" с марта увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30%

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 марта 2025 года увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30% и пересмотрит систему оплаты труда, сообщил РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:36

2024-11-15T18:36

2024-11-15T18:36

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 марта 2025 года увеличит зарплаты бортпроводников в среднем на 30% и пересмотрит систему оплаты труда, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" повысит заработную плату бортпроводников. С 1 марта 2025 года зарплаты бортпроводников будут увеличены в среднем на 30%. При этом система оплаты труда будет пересмотрена. Это включает в себя увеличение базовых окладов, повышение ставок за количество выполненных рейсов (или "налет"), а также внедрение дополнительных доплат за повышение производительности труда", - говорится в сообщении. Расчетная заработная плата за полностью отработанный месяц составит при налете 60 часов в месяц: для бортпроводников - 138 тысяч рублей, для бортпроводников, выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 178 тысяч рублей. При налете 65 часов в месяц у обычных бортпроводников будет 151 тысяча рублей, у выполняющих постоянно функции руководства кабинным экипажем - 194 тысячи. При налете 85 часов в месяц - 185 тысяч и 242 тысячи рублей соответственно.

https://ria.ru/20241113/aeroflot-1983595493.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, аэрофлот