https://ria.ru/20241115/adygeja-1983959894.html

Более 60 методов высокотехнологичной медпомощи внедрили в Адыгее за 5 лет

Более 60 методов высокотехнологичной медпомощи внедрили в Адыгее за 5 лет - РИА Новости, 15.11.2024

Более 60 методов высокотехнологичной медпомощи внедрили в Адыгее за 5 лет

Медучреждения Адыгеи за пять лет внедрили более 60 методов высокотехнологичной медицинской помощи, что увеличило поток желающих лечиться в регионе, сообщает... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:58

2024-11-15T13:58

2024-11-15T13:58

республика адыгея

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 15 ноя - РИА Новости. Медучреждения Адыгеи за пять лет внедрили более 60 методов высокотехнологичной медицинской помощи, что увеличило поток желающих лечиться в регионе, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава региона Мурат Кумпилов в пятницу обсудил с руководством Адыгейской республиканской клинической больницы (АРКБ) внедрение высокотехнологичных методов лечения. По данным учреждения, более 30% выскотехнологичной медпомощи в нем оказывается по направлению урологии, более 22% – сердечно-сосудистой хирургии и 16% – нейрохирургии. "Мы видим определенные результаты. За последние пять лет внедрено более 60 новых методов высокотехнологичной медпомощи... C 2020 года объемы помощи по всем профилям в АРКБ выросли на 51,4%. Это говорит не только о том, что у нас совершенствуются методы диагностики и лечения, но и о том, что все больше наших жителей предпочитают лечиться в республике", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе совещания.

https://ria.ru/20240328/avtomobili-1936432421.html

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мурат кумпилов