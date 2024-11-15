https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984095837.html

Представители президента Абхазии заявили, что он не уезжал в Россию

Представители президента Абхазии заявили, что он не уезжал в Россию - РИА Новости, 15.11.2024

Представители президента Абхазии заявили, что он не уезжал в Россию

Пресс-служба президента Абхазии опровергает распространяемую оппозиционными ресурсами дезинформацию о том, что после обращения к народу глава государства Аслан... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T23:28

2024-11-15T23:28

2024-11-15T23:49

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протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-служба президента Абхазии опровергает распространяемую оппозиционными ресурсами дезинформацию о том, что после обращения к народу глава государства Аслан Бжания передислоцировался на территорию российской военной базы."В настоящее время Аслан Бжания находится в родном селе Тамыш", - говорится в сообщении пресс-службы.Ранее он сообщил, что отказывается уходить в отставку по требованию оппозиции. В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока парламент не проголосует против ратификации. Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики. В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984093091.html

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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024