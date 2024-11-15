Протестующие поставили ультиматум президенту Абхазии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Абхазии протестующие дали Президенту Аслану Бжания час на то, чтобы он покинул свой пост, сообщает корреспондент Sputnik."В противном случае они пойдут к зданию МВД, где он сейчас находится", — говорится в материале.Как уточнил корреспондент РИА Новости, это заявление прозвучало со ступенек захваченного протестующими парламента, после того, как Бжания сообщил о намерении продолжить работу, фактически отказавшись от ухода в отставку.В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.Оппозиция настаивает, что после ратификации соглашения российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес. Основное требование — отложить принятие документа до президентских выборов, которые пройдут весной. По мнению протестующих, он должен стать одним из пунктов предвыборных программ.Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на то, чтобы восстановить ключевые направления своей экономики.Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж >>
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353
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Протестующие возводят баррикады перед зданием парламента Абхазии
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед ним, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Абхазии протестующие дали Президенту Аслану Бжания час на то, чтобы он покинул свой пост, сообщает корреспондент Sputnik.
"В противном случае они пойдут к зданию МВД, где он сейчас находится", — говорится в материале.
Как уточнил корреспондент РИА Новости, это заявление прозвучало со ступенек захваченного протестующими парламента, после того, как Бжания сообщил о намерении продолжить работу, фактически отказавшись от ухода в отставку.
В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.
Оппозиция настаивает, что после ратификации соглашения российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес. Основное требование — отложить принятие документа до президентских выборов, которые пройдут весной. По мнению протестующих, он должен стать одним из пунктов предвыборных программ.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на то, чтобы восстановить ключевые направления своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
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