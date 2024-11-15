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Протестующие поставили ультиматум президенту Абхазии

Протестующие поставили ультиматум президенту Абхазии - РИА Новости, 15.11.2024

Протестующие поставили ультиматум президенту Абхазии

В Абхазии протестующие дали Президенту Аслану Бжания час на то, чтобы он покинул свой пост, сообщает корреспондент Sputnik. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T22:55

2024-11-15T22:55

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Абхазии протестующие дали Президенту Аслану Бжания час на то, чтобы он покинул свой пост, сообщает корреспондент Sputnik."В противном случае они пойдут к зданию МВД, где он сейчас находится", — говорится в материале.Как уточнил корреспондент РИА Новости, это заявление прозвучало со ступенек захваченного протестующими парламента, после того, как Бжания сообщил о намерении продолжить работу, фактически отказавшись от ухода в отставку.В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.Оппозиция настаивает, что после ратификации соглашения российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес. Основное требование — отложить принятие документа до президентских выборов, которые пройдут весной. По мнению протестующих, он должен стать одним из пунктов предвыборных программ.Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на то, чтобы восстановить ключевые направления своей экономики.Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж >>

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Протестующие возводят баррикады перед зданием парламента Абхазии Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед ним, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T22:55 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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абхазия, россия, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024, в мире