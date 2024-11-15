https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984085025.html

Президент Абхазии заявил, что продолжит работу, несмотря на протесты

Президент Абхазии заявил, что продолжит работу, несмотря на протесты - РИА Новости, 15.11.2024

Президент Абхазии заявил, что продолжит работу, несмотря на протесты

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу, видео с его выступлением опубликовали местные СМИ. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T21:46

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2024-11-15T22:08

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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу, видео с его выступлением опубликовали местные СМИ."Руководство Абхазии, президент, вице-президент, премьер-министр и члены правительства находятся на местах, будут находиться на местах и будут работать дальше", — сказал глава государства. Он также призвал жителей республики не поддаваться на провокации и подчеркнул, что власти приложат усилия для ликвидации сегодняшних событий.Что происходит в АбхазииВ пятницу парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября.Депутаты решили перенести заседание на следующую неделю, но у здания высшего законодательного органа собрались протестующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации документа.В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся штурмом и проникновением последних в здания парламента и администрации президента. Манифестанты потребовали отставки действующего главы государства Аслана Бжании и назначения временного исполняющего обязанности. Позднее оппозиция сообщила о создании координационного совета для выхода из политического кризиса. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва с озабоченностью наблюдает за происходящим в дружественной Абхазии, но не вмешивается во внутренние процессы этой страны и надеется, что возникшую ситуацию удастся урегулировать мирным политическим путем.

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Протестующие возводят баррикады перед зданием парламента Абхазии Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед ним, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T21:46 true PT0M12S

Пророссийские лозунги у парламента Абхазии Председатель политической партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц обратился к митингующим, заявив, что никто из них не причисляет себя к антироссийским силам. На что люди ответили одобрительным возгласом и стали скандировать "Россия" и "Путин". 2024-11-15T21:46 true PT0M21S

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