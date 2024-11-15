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Президент Абхазии заявил, что продолжит работу, несмотря на протесты - РИА Новости, 15.11.2024
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21:46 15.11.2024 (обновлено: 22:08 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984085025.html
Президент Абхазии заявил, что продолжит работу, несмотря на протесты
Президент Абхазии заявил, что продолжит работу, несмотря на протесты - РИА Новости, 15.11.2024
Президент Абхазии заявил, что продолжит работу, несмотря на протесты
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу, видео с его выступлением опубликовали местные СМИ. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T21:46
2024-11-15T22:08
в мире
абхазия
аслан бжания
протесты в абхазии — 2024
россия
мария захарова
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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу, видео с его выступлением опубликовали местные СМИ."Руководство Абхазии, президент, вице-президент, премьер-министр и члены правительства находятся на местах, будут находиться на местах и будут работать дальше", — сказал глава государства. Он также призвал жителей республики не поддаваться на провокации и подчеркнул, что власти приложат усилия для ликвидации сегодняшних событий.Что происходит в АбхазииВ пятницу парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября.Депутаты решили перенести заседание на следующую неделю, но у здания высшего законодательного органа собрались протестующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации документа.В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся штурмом и проникновением последних в здания парламента и администрации президента. Манифестанты потребовали отставки действующего главы государства Аслана Бжании и назначения временного исполняющего обязанности. Позднее оппозиция сообщила о создании координационного совета для выхода из политического кризиса. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва с озабоченностью наблюдает за происходящим в дружественной Абхазии, но не вмешивается во внутренние процессы этой страны и надеется, что возникшую ситуацию удастся урегулировать мирным политическим путем.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Протестующие возводят баррикады перед зданием парламента Абхазии
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед ним, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T21:46
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Пророссийские лозунги у парламента Абхазии
Председатель политической партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц обратился к митингующим, заявив, что никто из них не причисляет себя к антироссийским силам. На что люди ответили одобрительным возгласом и стали скандировать "Россия" и "Путин".
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в мире, абхазия, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024, россия, мария захарова
В мире, Абхазия, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024, Россия, Мария Захарова
Президент Абхазии заявил, что продолжит работу, несмотря на протесты

Президент Абхазии Бжания заявил, что он и другие чиновники продолжат работу

© Фото : Администрация Президента Республики АбхазияПрезидент Абхазии Аслан Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Администрация Президента Республики Абхазия
Президент Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что он и другие чиновники продолжат свою работу, видео с его выступлением опубликовали местные СМИ.
"Руководство Абхазии, президент, вице-президент, премьер-министр и члены правительства находятся на местах, будут находиться на местах и будут работать дальше", — сказал глава государства.
Он также призвал жителей республики не поддаваться на провокации и подчеркнул, что власти приложат усилия для ликвидации сегодняшних событий.

Что происходит в Абхазии

В пятницу парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября.
Адгур Ардзинба у входа в здание парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Кровь и баррикады: что на самом деле происходит в Абхазии
Вчера, 18:17
Депутаты решили перенести заседание на следующую неделю, но у здания высшего законодательного органа собрались протестующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации документа.

Оппозиция настаивает, что после ратификации соглашения российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес. При этом участники акции протеста говорят, что не выступают против России.

В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся штурмом и проникновением последних в здания парламента и администрации президента. Манифестанты потребовали отставки действующего главы государства Аслана Бжании и назначения временного исполняющего обязанности. Позднее оппозиция сообщила о создании координационного совета для выхода из политического кризиса.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва с озабоченностью наблюдает за происходящим в дружественной Абхазии, но не вмешивается во внутренние процессы этой страны и надеется, что возникшую ситуацию удастся урегулировать мирным политическим путем.
Протесты в Абхазии
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

Обстановка у парламента Абхазии

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пострадали 13 человек.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Митингующие также потребовали отставки президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
В миреАбхазияАслан БжанияПротесты в Абхазии — 2024РоссияМария Захарова
 
 
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Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
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