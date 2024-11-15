https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984084481.html
Протестующие остаются у здания парламента Абхазии
Протестующие остаются у здания парламента Абхазии - РИА Новости, 15.11.2024
Протестующие остаются у здания парламента Абхазии
Протестующие в 9 вечера (совпадает с мск) все еще остаются у здания парламента Абхазии, многочисленные сторонники оппозиции находятся в здании, передает... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T21:41
2024-11-15T21:41
2024-11-15T21:59
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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Протестующие в 9 вечера (совпадает с мск) все еще остаются у здания парламента Абхазии, многочисленные сторонники оппозиции находятся в здании, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие днем захватили здание парламента, силовики просто ретировались с его территории. Вечером по местному времени люди не расходятся, в зданиях парламента и администрации президента, которые расположены в едином правительственном комплексе, до сих пор много людей, которые заняли разные кабинеты и делятся впечатлениями от произошедшего за день или просто прогуливаются по зданию. В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний. Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
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в мире, коммерческая недвижимость, россия, абхазия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
В мире, Коммерческая недвижимость, Россия, Абхазия, Сухум, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
Протестующие остаются у здания парламента Абхазии
В Абхазии протестующие остаются у здания парламента, оппозиция в здании