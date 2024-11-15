https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984065509.html

Протестующие в захваченном здании парламента Абхазии запасаются едой

Протестующие в захваченном здании парламента Абхазии запасаются едой - РИА Новости, 15.11.2024

Протестующие в захваченном здании парламента Абхазии запасаются едой

Протестующие, захватившие в пятницу комплекс правительственных зданий в Сухуме и требующие ухода президента Абхазии Аслана Бжании в отставку, не собираются... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T19:26

2024-11-15T19:26

2024-11-15T23:04

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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Протестующие, захватившие в пятницу комплекс правительственных зданий в Сухуме и требующие ухода президента Абхазии Аслана Бжании в отставку, не собираются расходиться, они привозят к зданию парламента воду, хлеб и сладкие напитки, передаёт корреспондент РИА Новости. Парламент Абхазии в данный момент находится под полным контролем участников протестной акции, выступающих против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, абхазские силовики ранее покинули как само здание, так и прилегающую территорию. Можно свободно попасть в сам парламент и в администрацию президента. Участники протестной акции гуляют по правительственному комплексу, не собираются его покидать, для чего подвозят к захваченному зданию воду, сахар, сладкие напитки и хлеб. Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний. Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж >>

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Еда для оппозиционеров в здании парламента Абхазии Оппозиционерам, находящимся в здании парламента Абхазии, и, судя по всему, не собирающимся оттуда уходить в ближайшее время, подвезли воду, хлеб, сахар и сладкие напитки 2024-11-15T19:26 true PT0M09S

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в мире, россия, абхазия, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024