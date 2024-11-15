https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984062845.html
Абхазия может потерять государственность, заявили в Общественной палате
Абхазия может потерять государственность, заявили в Общественной палате - РИА Новости, 15.11.2024
Абхазия может потерять государственность, заявили в Общественной палате
Абхазия может потерять государственность из-за противостояния оппозиции и власти, говорится в заявлении Общественной палаты республики. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:12
2024-11-15T19:12
2024-11-15T19:12
в мире
абхазия
россия
сухум
аслан бжания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103486/12/1034861208_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_9335fcbb53e39f5deeaf54d2fbc49fce.jpg
СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Абхазия может потерять государственность из-за противостояния оппозиции и власти, говорится в заявлении Общественной палаты республики. В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. "Очередное противостояние власти и оппозиции подвело нас к опасной черте - потере государственности Республики Абхазия! Нарушение работы институтов государственной власти и управления - это не тот путь, который приведет к разрешению существующих в стране проблем", - говорится в обращении общественной палаты к президенту, парламенту, правительству и политическим партиям и движениям. В связи с этим во имя настоящего и будущего Абхазии общественная палата призывает стороны политического конфликта решать все накопившиеся вопросы за столом переговоров. "Учитывая, что в ближайшее время в соответствии с конституцией и законодательством Республики Абхазия должна быть назначена дата очередных президентских выборов, считаем необходимым возобновить нормальную работу государственных институтов и наладить политический диалог", - заявляет общественная палата. Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний. Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984038347.html
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984061913.html
абхазия
россия
сухум
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103486/12/1034861208_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_73dcca941c33fe315d9a20bede5c2a2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания
В мире, Абхазия, Россия, Сухум, Аслан Бжания
Абхазия может потерять государственность, заявили в Общественной палате
Общественная палата: Абхазия может потерять государственность из-за кризиса
СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Абхазия может потерять государственность из-за противостояния оппозиции и власти, говорится в заявлении Общественной палаты республики.
В пятницу протестующие в Сухуме
, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией
, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.
"Очередное противостояние власти и оппозиции подвело нас к опасной черте - потере государственности Республики Абхазия! Нарушение работы институтов государственной власти и управления - это не тот путь, который приведет к разрешению существующих в стране проблем", - говорится в обращении общественной палаты к президенту, парламенту, правительству и политическим партиям и движениям.
В связи с этим во имя настоящего и будущего Абхазии общественная палата призывает стороны политического конфликта решать все накопившиеся вопросы за столом переговоров. "Учитывая, что в ближайшее время в соответствии с конституцией и законодательством Республики Абхазия должна быть назначена дата очередных президентских выборов, считаем необходимым возобновить нормальную работу государственных институтов и наладить политический диалог", - заявляет общественная палата.
Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании
. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.
Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.