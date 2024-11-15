Рейтинг@Mail.ru
Абхазская оппозиция предложила премьер-министру стать и. о. президента - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 15.11.2024 (обновлено: 23:04 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984061913.html
Абхазская оппозиция предложила премьер-министру стать и. о. президента
Абхазская оппозиция предложила премьер-министру стать и. о. президента - РИА Новости, 15.11.2024
Абхазская оппозиция предложила премьер-министру стать и. о. президента
Абхазская оппозиция и власти в данный момент обсуждают кандидата на должность и.о. президента республики, сообщил в пятницу оппозиционный депутат Кан Кварчия,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:10
2024-11-15T23:04
абхазия
в мире
россия
сухум
аслан бжания
кан кварчия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984057698_0:0:1021:574_1920x0_80_0_0_196b73c3719aa02e2a2c2026d7a06a6e.jpg
СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Абхазская оппозиция и власти в данный момент обсуждают кандидата на должность и.о. президента республики, сообщил в пятницу оппозиционный депутат Кан Кварчия, обращаясь к протестующим, находящимся у здания администрации президента в Сухуме.В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Они также выдвинули требование об отставке президента Аслана Бжании. Позднее абхазская оппозиция сообщила, что создала координационный совет для выхода из политического кризиса."Они (власть) предлагают нам в качестве и.о. президента назначить вице-президента Бадру Гунба, и нашего человека в кабинет министров", - заявил Кварчия."Оппозиция предлагает назначить на должность и.о. президента спикера парламента Лашу Ашубу. Или второй вариант – уйдут все, а перед этим президент назначает компромиссную фигуру премьер министром, и он будет исполнять обязанности главы государства", - рассказал Кварчия. По его словам, переговоры с властями продолжаются. "Переговоры пошли дальше, ждем ответа", - добавил оппозиционер.Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984065509.html
абхазия
россия
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984057698_0:0:761:571_1920x0_80_0_0_da0563943e5030685abb301479ffd0eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, в мире, россия, сухум, аслан бжания, кан кварчия
Абхазия, В мире, Россия, Сухум, Аслан Бжания, Кан Кварчия
Абхазская оппозиция предложила премьер-министру стать и. о. президента

Оппозиция в Абхазии предложила стать и. о. президента премьеру или спикеру

© РИА НовостиПротестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед ним
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед ним - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед ним
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Абхазская оппозиция и власти в данный момент обсуждают кандидата на должность и.о. президента республики, сообщил в пятницу оппозиционный депутат Кан Кварчия, обращаясь к протестующим, находящимся у здания администрации президента в Сухуме.
В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Они также выдвинули требование об отставке президента Аслана Бжании. Позднее абхазская оппозиция сообщила, что создала координационный совет для выхода из политического кризиса.
Еда для оппозиционеров в здании парламента Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Протестующие в захваченном здании парламента Абхазии запасаются едой
Вчера, 19:26
"Они (власть) предлагают нам в качестве и.о. президента назначить вице-президента Бадру Гунба, и нашего человека в кабинет министров", - заявил Кварчия.
"Оппозиция предлагает назначить на должность и.о. президента спикера парламента Лашу Ашубу. Или второй вариант – уйдут все, а перед этим президент назначает компромиссную фигуру премьер министром, и он будет исполнять обязанности главы государства", - рассказал Кварчия. По его словам, переговоры с властями продолжаются. "Переговоры пошли дальше, ждем ответа", - добавил оппозиционер.
Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.
Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж >>
Протесты в Абхазии
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

Обстановка у парламента Абхазии

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пострадали 13 человек.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Митингующие также потребовали отставки президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
АбхазияВ миреРоссияСухумАслан БжанияКан Кварчия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала