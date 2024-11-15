https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984061913.html

Абхазская оппозиция предложила премьер-министру стать и. о. президента

Абхазская оппозиция предложила премьер-министру стать и. о. президента - РИА Новости, 15.11.2024

Абхазская оппозиция предложила премьер-министру стать и. о. президента

Абхазская оппозиция и власти в данный момент обсуждают кандидата на должность и.о. президента республики, сообщил в пятницу оппозиционный депутат Кан Кварчия,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T19:10

2024-11-15T19:10

2024-11-15T23:04

абхазия

в мире

россия

сухум

аслан бжания

кан кварчия

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СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Абхазская оппозиция и власти в данный момент обсуждают кандидата на должность и.о. президента республики, сообщил в пятницу оппозиционный депутат Кан Кварчия, обращаясь к протестующим, находящимся у здания администрации президента в Сухуме.В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Они также выдвинули требование об отставке президента Аслана Бжании. Позднее абхазская оппозиция сообщила, что создала координационный совет для выхода из политического кризиса."Они (власть) предлагают нам в качестве и.о. президента назначить вице-президента Бадру Гунба, и нашего человека в кабинет министров", - заявил Кварчия."Оппозиция предлагает назначить на должность и.о. президента спикера парламента Лашу Ашубу. Или второй вариант – уйдут все, а перед этим президент назначает компромиссную фигуру премьер министром, и он будет исполнять обязанности главы государства", - рассказал Кварчия. По его словам, переговоры с властями продолжаются. "Переговоры пошли дальше, ждем ответа", - добавил оппозиционер.Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984065509.html

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абхазия, в мире, россия, сухум, аслан бжания, кан кварчия