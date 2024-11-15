https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984057016.html

Протестующие в Абхазии возводят баррикады перед зданием парламента

Протестующие в Абхазии возводят баррикады перед зданием парламента - РИА Новости, 15.11.2024

Протестующие в Абхазии возводят баррикады перед зданием парламента

Протестующие в Абхазии, захватившие парламент республики, устанавливают перед ним баррикады и готовятся обороняться от силовиков, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:45

2024-11-15T18:45

2024-11-15T23:03

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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Протестующие в Абхазии, захватившие парламент республики, устанавливают перед ним баррикады и готовятся обороняться от силовиков, передает корреспондент РИА Новости.Последние несколько часов среди протестующих, захвативших абхазский парламент, ходят слухи о том, что силовики попробуют вернуть комплекс правительственных зданий и удалить оттуда протестующих. Многие из участников акций говорили, что "мы скоро ждем гостей".В районе 8 вечера местного времени (совпадает с мск) они начали готовиться к обороне: они восстановили и перекрыли цепями калитку ворот в парламент, которую сами же сломали несколько часов назад, а также выставляют охранные посты на входах в парламент.В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока парламент не проголосует против ратификации.Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протестующие возводят баррикады перед зданием парламента Абхазии Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед ним, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T18:45 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, абхазия, сухум, протесты в абхазии — 2024, россия