https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984054815.html
Оппозиция в Абхазии заявила о создании координационного совета
Оппозиция в Абхазии заявила о создании координационного совета - РИА Новости, 15.11.2024
Оппозиция в Абхазии заявила о создании координационного совета
Абхазская оппозиция сообщила в пятницу, что создала координационный совет для выхода из политического кризиса. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:26
2024-11-15T18:26
2024-11-15T18:40
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СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Абхазская оппозиция сообщила в пятницу, что создала координационный совет для выхода из политического кризиса.В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента."Объединенная оппозиция и общественные организации создали координационный совет по выходу из политического кризиса. Спикер парламента Лаша Ашуба вернулся после встречи с Асланом Бжанией, и в данный момент ведутся переговоры с представителями координационного совета", - говорится в заявлении оппозиции, опубликованном в Telegram-канале "Республика".Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж >>
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абхазия, протесты в абхазии — 2024, в мире, россия, сухум, лаши ашуба, аслан бжания
Абхазия, Протесты в Абхазии — 2024, В мире, Россия, Сухум, Лаши Ашуба, Аслан Бжания
Оппозиция в Абхазии заявила о создании координационного совета
Оппозиция в Абхазии заявила о создании совета для решения кризиса