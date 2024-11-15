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Оппозиция в Абхазии заявила о создании координационного совета - РИА Новости, 15.11.2024
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18:26 15.11.2024 (обновлено: 18:40 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984054815.html
Оппозиция в Абхазии заявила о создании координационного совета
Оппозиция в Абхазии заявила о создании координационного совета - РИА Новости, 15.11.2024
Оппозиция в Абхазии заявила о создании координационного совета
Абхазская оппозиция сообщила в пятницу, что создала координационный совет для выхода из политического кризиса. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:26
2024-11-15T18:40
абхазия
протесты в абхазии — 2024
в мире
россия
сухум
лаши ашуба
аслан бжания
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СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Абхазская оппозиция сообщила в пятницу, что создала координационный совет для выхода из политического кризиса.В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента."Объединенная оппозиция и общественные организации создали координационный совет по выходу из политического кризиса. Спикер парламента Лаша Ашуба вернулся после встречи с Асланом Бжанией, и в данный момент ведутся переговоры с представителями координационного совета", - говорится в заявлении оппозиции, опубликованном в Telegram-канале "Республика".Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241115/mid-1984036446.html
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абхазия, протесты в абхазии — 2024, в мире, россия, сухум, лаши ашуба, аслан бжания
Абхазия, Протесты в Абхазии — 2024, В мире, Россия, Сухум, Лаши Ашуба, Аслан Бжания
Оппозиция в Абхазии заявила о создании координационного совета

Оппозиция в Абхазии заявила о создании совета для решения кризиса

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАдгур Ардзинба у входа в здание парламента Абхазии в Сухуме
Адгур Ардзинба у входа в здание парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Адгур Ардзинба у входа в здание парламента Абхазии в Сухуме
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СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Абхазская оппозиция сообщила в пятницу, что создала координационный совет для выхода из политического кризиса.
В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
МИД России выразил обеспокоенность ситуацией в Абхазии
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"Объединенная оппозиция и общественные организации создали координационный совет по выходу из политического кризиса. Спикер парламента Лаша Ашуба вернулся после встречи с Асланом Бжанией, и в данный момент ведутся переговоры с представителями координационного совета", - говорится в заявлении оппозиции, опубликованном в Telegram-канале "Республика".
Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.
Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж >>
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед ним - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
ОнлайнБеспорядки в Абхазии
дополняется ...
 
АбхазияПротесты в Абхазии — 2024В миреРоссияСухумЛаши АшубаАслан Бжания
 
 
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Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
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