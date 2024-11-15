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Источник сообщил о переговорах властей Абхазии с оппозицией - РИА Новости, 15.11.2024
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17:26 15.11.2024 (обновлено: 18:03 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984038347.html
Источник сообщил о переговорах властей Абхазии с оппозицией
Источник сообщил о переговорах властей Абхазии с оппозицией - РИА Новости, 15.11.2024
Источник сообщил о переговорах властей Абхазии с оппозицией
Власти Абхазии ведут переговоры с оппозицией о разрешении политического кризиса в республике при посредничестве депутатов, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:26
2024-11-15T18:03
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СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Власти Абхазии ведут переговоры с оппозицией о разрешении политического кризиса в республике при посредничестве депутатов, сообщил РИА Новости источник в парламенте. В пятницу протестующие в Сухуме, которые выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. "Депутат Адгур Харазия находится на переговорах с властями Абхазии", - рассказал собеседник агентства. Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний. Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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в мире, россия, абхазия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
В мире, Россия, Абхазия, Сухум, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
Источник сообщил о переговорах властей Абхазии с оппозицией

Источник: власти Абхазии ведут переговоры с оппозицией о разрешении кризиса

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии в Сухуме
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме
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СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Власти Абхазии ведут переговоры с оппозицией о разрешении политического кризиса в республике при посредничестве депутатов, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
В пятницу протестующие в Сухуме, которые выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.
"Депутат Адгур Харазия находится на переговорах с властями Абхазии", - рассказал собеседник агентства.
© РИА НовостиЕда для оппозиционеров в здании парламента Абхазии
Еда для оппозиционеров в здании парламента Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости
Еда для оппозиционеров в здании парламента Абхазии
Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.
Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж >>
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Протесты в Абхазии
Вчера, 15:25
 
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