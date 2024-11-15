https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984038347.html

Источник сообщил о переговорах властей Абхазии с оппозицией

Источник сообщил о переговорах властей Абхазии с оппозицией - РИА Новости, 15.11.2024

Источник сообщил о переговорах властей Абхазии с оппозицией

Власти Абхазии ведут переговоры с оппозицией о разрешении политического кризиса в республике при посредничестве депутатов, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T17:26

2024-11-15T17:26

2024-11-15T18:03

в мире

россия

абхазия

сухум

аслан бжания

протесты в абхазии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983972006_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_d827b7bbb2793c5320b3116441690dc7.jpg

СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Власти Абхазии ведут переговоры с оппозицией о разрешении политического кризиса в республике при посредничестве депутатов, сообщил РИА Новости источник в парламенте. В пятницу протестующие в Сухуме, которые выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. "Депутат Адгур Харазия находится на переговорах с властями Абхазии", - рассказал собеседник агентства. Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний. Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983973275.html

россия

абхазия

сухум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, абхазия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024