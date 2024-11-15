Рейтинг@Mail.ru
Протестующие проникли в здание администрации президента Абхазии - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 15.11.2024 (обновлено: 19:38 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984014812.html
Протестующие проникли в здание администрации президента Абхазии
Протестующие проникли в здание администрации президента Абхазии - РИА Новости, 15.11.2024
Протестующие проникли в здание администрации президента Абхазии
В Сухуме протестующие ворвались в здание администрации президента и отказываются покидать здание, передает корреспондент Sputnik. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:15
2024-11-15T19:38
в мире
абхазия
протесты в абхазии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983968045_0:331:1001:894_1920x0_80_0_0_a643bb2f880a91299dc58e4408042932.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Сухуме протестующие ворвались в здание администрации президента и отказываются покидать здание, передает корреспондент Sputnik."Они заявляют, что не разойдутся, пока глава государства не уйдет в отставку", — говорится в публикации.Что происходит в АбхазииСегодня парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях, но по решению депутатов заседание перенесли на следующую неделю. Тем временем у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации документа.В итоге между силовиками и сторонниками оппозиции начались столкновения. Протестующие выломали часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания парламента были слышны звуки, похожие на выстрелы. Затем беспорядки перекинулись на территорию расположенной рядом администрации президента, где сторонники оппозиции протаранили грузовиком ворота. Они требовали отставки президента Аслана Бжании.Силовики протестующим не противодействовали. Они применили к собравшимся несколько дымовых шашек, а затем покинули территорию. По данным Минздрава Абхазии, при штурме пострадало девять человек.В итоге администрация президента заявила, что готовится отозвать спорный законопроект из парламента.Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка в парламенте и администрации президента в Абхазии
Здания парламента и администрации президента в Абхазии сообщаются между собой, поэтому из первого можно попасть и во второе. Как передает корреспондент РИА Новости, все входы в здания открыты, в них гуляют участники протестов, а силовиков почти нет. На видео сверху – вход в здание администрации президента, снизу – вид на территорию перед парламентом, открывающийся из кабинета в АП.
2024-11-15T16:15
true
PT0M21S
Протестующие в Сухуме ломают дверь в здание парламента Абхазии
Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, ворвались через него внутрь, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T16:15
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983968045_0:237:1001:987_1920x0_80_0_0_472fcc8662668615bc806e82fa31be42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Протесты в Абхазии — 2024
Протестующие проникли в здание администрации президента Абхазии

Протестующие отказались расходиться, пока президент Абхазии не уйдет в отставку

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у здания парламента Абхазии
Обстановка у здания парламента Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Обстановка у здания парламента Абхазии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Сухуме протестующие ворвались в здание администрации президента и отказываются покидать здание, передает корреспондент Sputnik.
"Они заявляют, что не разойдутся, пока глава государства не уйдет в отставку", — говорится в публикации.

Что происходит в Абхазии

Сегодня парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях, но по решению депутатов заседание перенесли на следующую неделю. Тем временем у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации документа.

Оппозиция настаивает, что после ратификации соглашения российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии могут пострадать местные малый и средний бизнес. Основное требование — отложить принятие документа до президентских выборов, которые пройдут весной. По мнению протестующих, он должен стать одним из пунктов предвыборных программ.

В итоге между силовиками и сторонниками оппозиции начались столкновения. Протестующие выломали часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания парламента были слышны звуки, похожие на выстрелы. Затем беспорядки перекинулись на территорию расположенной рядом администрации президента, где сторонники оппозиции протаранили грузовиком ворота. Они требовали отставки президента Аслана Бжании.
Силовики протестующим не противодействовали. Они применили к собравшимся несколько дымовых шашек, а затем покинули территорию. По данным Минздрава Абхазии, при штурме пострадало девять человек.
В итоге администрация президента заявила, что готовится отозвать спорный законопроект из парламента.
Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж >>
Протесты в Абхазии
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

Обстановка у парламента Абхазии

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пострадали 13 человек.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Митингующие также потребовали отставки президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
В миреАбхазияПротесты в Абхазии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала