https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984014812.html

Протестующие проникли в здание администрации президента Абхазии

Протестующие проникли в здание администрации президента Абхазии - РИА Новости, 15.11.2024

Протестующие проникли в здание администрации президента Абхазии

В Сухуме протестующие ворвались в здание администрации президента и отказываются покидать здание, передает корреспондент Sputnik. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:15

2024-11-15T16:15

2024-11-15T19:38

в мире

абхазия

протесты в абхазии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983968045_0:331:1001:894_1920x0_80_0_0_a643bb2f880a91299dc58e4408042932.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Сухуме протестующие ворвались в здание администрации президента и отказываются покидать здание, передает корреспондент Sputnik."Они заявляют, что не разойдутся, пока глава государства не уйдет в отставку", — говорится в публикации.Что происходит в АбхазииСегодня парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях, но по решению депутатов заседание перенесли на следующую неделю. Тем временем у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации документа.В итоге между силовиками и сторонниками оппозиции начались столкновения. Протестующие выломали часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания парламента были слышны звуки, похожие на выстрелы. Затем беспорядки перекинулись на территорию расположенной рядом администрации президента, где сторонники оппозиции протаранили грузовиком ворота. Они требовали отставки президента Аслана Бжании.Силовики протестующим не противодействовали. Они применили к собравшимся несколько дымовых шашек, а затем покинули территорию. По данным Минздрава Абхазии, при штурме пострадало девять человек.В итоге администрация президента заявила, что готовится отозвать спорный законопроект из парламента.Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж >>

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка в парламенте и администрации президента в Абхазии Здания парламента и администрации президента в Абхазии сообщаются между собой, поэтому из первого можно попасть и во второе. Как передает корреспондент РИА Новости, все входы в здания открыты, в них гуляют участники протестов, а силовиков почти нет. На видео сверху – вход в здание администрации президента, снизу – вид на территорию перед парламентом, открывающийся из кабинета в АП. 2024-11-15T16:15 true PT0M21S

Протестующие в Сухуме ломают дверь в здание парламента Абхазии Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, ворвались через него внутрь, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T16:15 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024