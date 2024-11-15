Протестующие проникли в здание администрации президента Абхазии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Сухуме протестующие ворвались в здание администрации президента и отказываются покидать здание, передает корреспондент Sputnik."Они заявляют, что не разойдутся, пока глава государства не уйдет в отставку", — говорится в публикации.Что происходит в АбхазииСегодня парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях, но по решению депутатов заседание перенесли на следующую неделю. Тем временем у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации документа.В итоге между силовиками и сторонниками оппозиции начались столкновения. Протестующие выломали часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания парламента были слышны звуки, похожие на выстрелы. Затем беспорядки перекинулись на территорию расположенной рядом администрации президента, где сторонники оппозиции протаранили грузовиком ворота. Они требовали отставки президента Аслана Бжании.Силовики протестующим не противодействовали. Они применили к собравшимся несколько дымовых шашек, а затем покинули территорию. По данным Минздрава Абхазии, при штурме пострадало девять человек.В итоге администрация президента заявила, что готовится отозвать спорный законопроект из парламента.Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж >>
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Обстановка в парламенте и администрации президента в Абхазии
Здания парламента и администрации президента в Абхазии сообщаются между собой, поэтому из первого можно попасть и во второе. Как передает корреспондент РИА Новости, все входы в здания открыты, в них гуляют участники протестов, а силовиков почти нет.
На видео сверху – вход в здание администрации президента, снизу – вид на территорию перед парламентом, открывающийся из кабинета в АП.
2024-11-15T16:15
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PT0M21S
Протестующие в Сухуме ломают дверь в здание парламента Абхазии
Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, ворвались через него внутрь, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Сухуме протестующие ворвались в здание администрации президента и отказываются покидать здание, передает корреспондент Sputnik.
"Они заявляют, что не разойдутся, пока глава государства не уйдет в отставку", — говорится в публикации.
Что происходит в Абхазии
Сегодня парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях, но по решению депутатов заседание перенесли на следующую неделю. Тем временем у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации документа.
Оппозиция настаивает, что после ратификации соглашения российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии могут пострадать местные малый и средний бизнес. Основное требование — отложить принятие документа до президентских выборов, которые пройдут весной. По мнению протестующих, он должен стать одним из пунктов предвыборных программ.
В итоге между силовиками и сторонниками оппозиции начались столкновения. Протестующие выломали часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания парламента были слышны звуки, похожие на выстрелы. Затем беспорядки перекинулись на территорию расположенной рядом администрации президента, где сторонники оппозиции протаранили грузовиком ворота. Они требовали отставки президента Аслана Бжании.
Силовики протестующим не противодействовали. Они применили к собравшимся несколько дымовых шашек, а затем покинули территорию. По данным Минздрава Абхазии, при штурме пострадало девять человек.
В итоге администрация президента заявила, что готовится отозвать спорный законопроект из парламента.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
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