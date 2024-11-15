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Число пострадавших при штурме парламента Абхазии увеличилось до девяти

Число пострадавших при штурме парламента Абхазии увеличилось до девяти - РИА Новости, 15.11.2024

Число пострадавших при штурме парламента Абхазии увеличилось до девяти

Девять человек доставлены в больницу после штурма протестующими комплекса правительственных зданий в Абхазии, сообщили в пресс-службе минздрава республики РИА... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:03

2024-11-15T16:03

2024-11-15T23:04

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СУХУМ, 15 ноя – РИА Новости. Девять человек доставлены в больницу после штурма протестующими комплекса правительственных зданий в Абхазии, сообщили в пресс-службе минздрава республики РИА Новости."Девять человек попали в больницу, получив телесные повреждения разной степени тяжести. Информации о том, что кто-то получил тяжелы травмы, нет", - сообщили в ведомстве.В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента Абхазии, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.В пятницу пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.Беспорядки в Абхазии. Онлайн-репортаж >>

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абхазия, в мире, россия, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024