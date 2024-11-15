https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984005267.html

Оппозиция разгромила зал заседаний парламента в Абхазии

Оппозиция разгромила зал заседаний парламента в Абхазии - РИА Новости, 15.11.2024

Оппозиция разгромила зал заседаний парламента в Абхазии

Зал заседаний парламента Абхазии разгромлен проникшими туда сторонниками оппозиции, выбиты стекла в некоторых кабинетах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:42

2024-11-15T15:42

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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Зал заседаний парламента Абхазии разгромлен проникшими туда сторонниками оппозиции, выбиты стекла в некоторых кабинетах, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, участники беспорядков сломали в зале заседаний стол.В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании.Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.

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Сторонники оппозиции в зале заседаний парламента Абхазии Сторонники оппозиции находятся в зале заседаний парламента Абхазии, стол в нем сломан, в некоторых кабинетах выбиты стекла, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T15:42 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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абхазия, протесты в абхазии — 2024, в мире, аслан бжания, россия