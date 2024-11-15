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Оппозиция разгромила зал заседаний парламента в Абхазии
Оппозиция разгромила зал заседаний парламента в Абхазии - РИА Новости, 15.11.2024
Оппозиция разгромила зал заседаний парламента в Абхазии
Зал заседаний парламента Абхазии разгромлен проникшими туда сторонниками оппозиции, выбиты стекла в некоторых кабинетах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:42
2024-11-15T15:42
2024-11-15T16:03
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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Зал заседаний парламента Абхазии разгромлен проникшими туда сторонниками оппозиции, выбиты стекла в некоторых кабинетах, передает корреспондент РИА Новости.Кроме того, участники беспорядков сломали в зале заседаний стол.В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании.Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
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Сторонники оппозиции в зале заседаний парламента Абхазии
Сторонники оппозиции находятся в зале заседаний парламента Абхазии, стол в нем сломан, в некоторых кабинетах выбиты стекла, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T15:42
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РИА Новости
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абхазия, протесты в абхазии — 2024, в мире, аслан бжания, россия
Абхазия, Протесты в Абхазии — 2024, В мире, Аслан Бжания, Россия
Оппозиция разгромила зал заседаний парламента в Абхазии
Оппозиция разгромила зал т выбила стекла в зале заседаний парламента в Абхазии