Абхазские силовики покидают территорию у здания парламента
Силовики покидают территорию у здания парламента в Сухуме
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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Абхазские силовики в Сухуме массово покидают территорию рядом со зданием парламента, где протестующие вырвали у здания нацсобрания дверь и ворвались внутрь, передаёт корреспондент РИА Новости.
В районе 15 часов по местному времени (совпадает с мск) силовики, ранее не мешавшие протестующим ломать окна здания парламента и дверь и только пару раз бросившие в толпу дымовые шашки, покинули свои позиции и уехали. Корреспондент РИА Новости слышал, как один из них произнёс фразу: "На базу, нечего там больше делать".
В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока парламент не проголосует против ратификации.
Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.
В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.