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Протестующие в Сухуме сломали дверь в парламенте Абхазии - РИА Новости, 15.11.2024
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15:21 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983992619.html
Протестующие в Сухуме сломали дверь в парламенте Абхазии
Протестующие в Сухуме сломали дверь в парламенте Абхазии - РИА Новости, 15.11.2024
Протестующие в Сухуме сломали дверь в парламенте Абхазии
Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:21
2024-11-15T15:21
в мире
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аслан бжания
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании.
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Штурм здания парламента Абхазии
Штурм здания парламента Абхазии
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в мире, россия, абхазия, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024, видео
В мире, Россия, Абхазия, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
Протестующие в Сухуме сломали дверь в парламенте Абхазии
СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T15:21
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Протестующие в Сухуме сломали дверь в парламенте Абхазии

Протестующие в Сухуме сломали дверь в здании парламента Абхазии

© РИА НовостиПротестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии
Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости
Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии
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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании.
 
В миреРоссияАбхазияАслан БжанияПротесты в Абхазии — 2024
 
 
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