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Протестующие в Сухуме сломали дверь в парламенте Абхазии

Протестующие в Сухуме сломали дверь в парламенте Абхазии - РИА Новости, 15.11.2024

Протестующие в Сухуме сломали дверь в парламенте Абхазии

Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:21

2024-11-15T15:21

2024-11-15T15:21

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СУХУМ, 15 ноя - РИА Новости. Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании.

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Штурм здания парламента Абхазии Штурм здания парламента Абхазии 2024-11-15T15:21 true PT0M29S

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Ольга Фомченкова

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