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В Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией - РИА Новости, 15.11.2024
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15:15 15.11.2024 (обновлено: 16:22 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983990798.html
В Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией
В Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией - РИА Новости, 15.11.2024
В Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией
Администрация президента Абхазии готовится отозвать из парламента законопроект о ратификации соглашения об инвестиционной деятельности с Россией, сообщила... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:15
2024-11-15T16:22
абхазия
протесты в абхазии — 2024
россия
аслан бжания
в мире
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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Администрация президента Абхазии готовится отозвать из парламента законопроект о ратификации соглашения об инвестиционной деятельности с Россией, сообщила пресс-служба главы республики."Администрация президента готовит документ об отзыве из парламента законопроекта "О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия". Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике", — говорится в заявлении.Что происходит в АбхазииСегодня парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях, но по решению депутатов заседание перенесли на следующую неделю. Тем временем у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации документа. В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения. Последние выломали часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания парламента были слышны звуки, похожие на выстрелы. Позднее беспорядки перекинулись на территорию расположенной рядом администрации, где сторонники оппозиции протаранили грузовиком ворота.Участники акции требуют отставки президента Аслана Бжании. При этом они размахивают флагами Абхазии, среди них заметны и российские триколоры. По призыву через мегафон люди начинают скандировать "Россия!", чтобы опровергнуть звучащие в их адрес обвинения в антироссийских настроениях.В итоге манифестанты прорвались внутрь здания парламента, сломав решетки на окнах и распилив двери болгаркой. Силовики им не противодействовали. Они кинули в толпу несколько дымовых шашек, а затем покинули территорию. По данным Минздрава страны, при штурме пострадали девять человек.Как отмечал Бжания, отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. В свою очередь, глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц указывал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства для восстановления ключевых направлений экономики.По словам депутата Госдумы Константина Затулина, строительство апартаментов и продажа их россиянам станет актом справедливости: большинство жителей Абхазии имеют гражданство и такие же права в России, как у себя на родине, тогда как россияне в Абхазии не могут покупать жилье.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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Сторонники оппозиции в зале заседаний парламента Абхазии
Сторонники оппозиции находятся в зале заседаний парламента Абхазии, стол в нем сломан, в некоторых кабинетах выбиты стекла, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T15:15
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Силовики покидают территорию рядом с парламентом. Кадры из Сухума
Абхазские силовики покидают территорию рядом со зданием парламента республики
2024-11-15T15:15
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Штурм здания парламента Абхазии
Штурм здания парламента Абхазии
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абхазия, протесты в абхазии — 2024, россия, аслан бжания, в мире, сухум, госдума рф
Абхазия, Протесты в Абхазии — 2024, Россия, Аслан Бжания, В мире, Сухум, Госдума РФ
В Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией

Администрация президента Абхазии готовится отозвать ратификацию соглашения с РФ

© РИА НовостиПротестующие в Абхазии пытаются вскрыть двери здания парламента
Протестующие в Абхазии пытаются вскрыть двери здания парламента - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости
Протестующие в Абхазии пытаются вскрыть двери здания парламента
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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Администрация президента Абхазии готовится отозвать из парламента законопроект о ратификации соглашения об инвестиционной деятельности с Россией, сообщила пресс-служба главы республики.
"Администрация президента готовит документ об отзыве из парламента законопроекта "О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия". Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике", — говорится в заявлении.

Что происходит в Абхазии

Сегодня парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях, но по решению депутатов заседание перенесли на следующую неделю. Тем временем у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации документа.

Оппозиция настаивает, что после ратификации соглашения российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес. Основное требование — отложить принятие документа до президентских выборов, которые пройдут в республике весной. По мнению протестующих, он должен стать одним из пунктов предвыборных программ.

В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения. Последние выломали часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания парламента были слышны звуки, похожие на выстрелы. Позднее беспорядки перекинулись на территорию расположенной рядом администрации, где сторонники оппозиции протаранили грузовиком ворота.
Участники акции требуют отставки президента Аслана Бжании. При этом они размахивают флагами Абхазии, среди них заметны и российские триколоры. По призыву через мегафон люди начинают скандировать "Россия!", чтобы опровергнуть звучащие в их адрес обвинения в антироссийских настроениях.
В итоге манифестанты прорвались внутрь здания парламента, сломав решетки на окнах и распилив двери болгаркой. Силовики им не противодействовали. Они кинули в толпу несколько дымовых шашек, а затем покинули территорию. По данным Минздрава страны, при штурме пострадали девять человек.
Как отмечал Бжания, отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. В свою очередь, глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц указывал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства для восстановления ключевых направлений экономики.
По словам депутата Госдумы Константина Затулина, строительство апартаментов и продажа их россиянам станет актом справедливости: большинство жителей Абхазии имеют гражданство и такие же права в России, как у себя на родине, тогда как россияне в Абхазии не могут покупать жилье.
Протесты в Абхазии
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

Обстановка у парламента Абхазии

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пострадали 13 человек.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Митингующие также потребовали отставки президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
АбхазияПротесты в Абхазии — 2024РоссияАслан БжанияВ миреСухумГосдума РФ
 
 
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