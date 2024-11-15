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В Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией

В Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией - РИА Новости, 15.11.2024

В Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией

Администрация президента Абхазии готовится отозвать из парламента законопроект о ратификации соглашения об инвестиционной деятельности с Россией, сообщила... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:15

2024-11-15T15:15

2024-11-15T16:22

абхазия

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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Администрация президента Абхазии готовится отозвать из парламента законопроект о ратификации соглашения об инвестиционной деятельности с Россией, сообщила пресс-служба главы республики."Администрация президента готовит документ об отзыве из парламента законопроекта "О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия". Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике", — говорится в заявлении.Что происходит в АбхазииСегодня парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях, но по решению депутатов заседание перенесли на следующую неделю. Тем временем у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации документа. В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения. Последние выломали часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания парламента были слышны звуки, похожие на выстрелы. Позднее беспорядки перекинулись на территорию расположенной рядом администрации, где сторонники оппозиции протаранили грузовиком ворота.Участники акции требуют отставки президента Аслана Бжании. При этом они размахивают флагами Абхазии, среди них заметны и российские триколоры. По призыву через мегафон люди начинают скандировать "Россия!", чтобы опровергнуть звучащие в их адрес обвинения в антироссийских настроениях.В итоге манифестанты прорвались внутрь здания парламента, сломав решетки на окнах и распилив двери болгаркой. Силовики им не противодействовали. Они кинули в толпу несколько дымовых шашек, а затем покинули территорию. По данным Минздрава страны, при штурме пострадали девять человек.Как отмечал Бжания, отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. В свою очередь, глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц указывал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства для восстановления ключевых направлений экономики.По словам депутата Госдумы Константина Затулина, строительство апартаментов и продажа их россиянам станет актом справедливости: большинство жителей Абхазии имеют гражданство и такие же права в России, как у себя на родине, тогда как россияне в Абхазии не могут покупать жилье.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сторонники оппозиции в зале заседаний парламента Абхазии Сторонники оппозиции находятся в зале заседаний парламента Абхазии, стол в нем сломан, в некоторых кабинетах выбиты стекла, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T15:15 true PT0M15S

Силовики покидают территорию рядом с парламентом. Кадры из Сухума Абхазские силовики покидают территорию рядом со зданием парламента республики 2024-11-15T15:15 true PT0M08S

Штурм здания парламента Абхазии Штурм здания парламента Абхазии 2024-11-15T15:15 true PT0M29S

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абхазия, протесты в абхазии — 2024, россия, аслан бжания, в мире, сухум, госдума рф