В Абхазии готовятся отозвать ратификацию соглашения с Россией

СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Администрация президента Абхазии готовится отозвать из парламента законопроект о ратификации соглашения об инвестиционной деятельности с Россией, сообщила пресс-служба главы республики."Администрация президента готовит документ об отзыве из парламента законопроекта "О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия". Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике", — говорится в заявлении.Что происходит в АбхазииСегодня парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях, но по решению депутатов заседание перенесли на следующую неделю. Тем временем у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации документа. В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения. Последние выломали часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания парламента были слышны звуки, похожие на выстрелы. Позднее беспорядки перекинулись на территорию расположенной рядом администрации, где сторонники оппозиции протаранили грузовиком ворота.Участники акции требуют отставки президента Аслана Бжании. При этом они размахивают флагами Абхазии, среди них заметны и российские триколоры. По призыву через мегафон люди начинают скандировать "Россия!", чтобы опровергнуть звучащие в их адрес обвинения в антироссийских настроениях.В итоге манифестанты прорвались внутрь здания парламента, сломав решетки на окнах и распилив двери болгаркой. Силовики им не противодействовали. Они кинули в толпу несколько дымовых шашек, а затем покинули территорию. По данным Минздрава страны, при штурме пострадали девять человек.Как отмечал Бжания, отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. В свою очередь, глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц указывал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства для восстановления ключевых направлений экономики.По словам депутата Госдумы Константина Затулина, строительство апартаментов и продажа их россиянам станет актом справедливости: большинство жителей Абхазии имеют гражданство и такие же права в России, как у себя на родине, тогда как россияне в Абхазии не могут покупать жилье.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сторонники оппозиции в зале заседаний парламента Абхазии
Сторонники оппозиции находятся в зале заседаний парламента Абхазии, стол в нем сломан, в некоторых кабинетах выбиты стекла, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T15:15
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Силовики покидают территорию рядом с парламентом. Кадры из Сухума
Абхазские силовики покидают территорию рядом со зданием парламента республики
СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Администрация президента Абхазии готовится отозвать из парламента законопроект о ратификации соглашения об инвестиционной деятельности с Россией, сообщила пресс-служба главы республики.
"Администрация президента готовит документ об отзыве из парламента законопроекта "О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия". Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике", — говорится в заявлении.
Что происходит в Абхазии
Сегодня парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях, но по решению депутатов заседание перенесли на следующую неделю. Тем временем у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации документа.
Оппозиция настаивает, что после ратификации соглашения российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес. Основное требование — отложить принятие документа до президентских выборов, которые пройдут в республике весной. По мнению протестующих, он должен стать одним из пунктов предвыборных программ.
В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения. Последние выломали часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. Около здания парламента были слышны звуки, похожие на выстрелы. Позднее беспорядки перекинулись на территорию расположенной рядом администрации, где сторонники оппозиции протаранили грузовиком ворота.
Участники акции требуют отставки президента Аслана Бжании. При этом они размахивают флагами Абхазии, среди них заметны и российские триколоры. По призыву через мегафон люди начинают скандировать "Россия!", чтобы опровергнуть звучащие в их адрес обвинения в антироссийских настроениях.
В итоге манифестанты прорвались внутрь здания парламента, сломав решетки на окнах и распилив двери болгаркой. Силовики им не противодействовали. Они кинули в толпу несколько дымовых шашек, а затем покинули территорию. По данным Минздрава страны, при штурме пострадали девять человек.
Как отмечал Бжания, отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. В свою очередь, глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц указывал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства для восстановления ключевых направлений экономики.
По словам депутата Госдумы Константина Затулина, строительство апартаментов и продажа их россиянам станет актом справедливости: большинство жителей Абхазии имеют гражданство и такие же права в России, как у себя на родине, тогда как россияне в Абхазии не могут покупать жилье.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
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