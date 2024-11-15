https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983989935.html
Протестующие в Абхазии попытались вскрыть двери парламента болгаркой
Протестующие в Абхазии попытались вскрыть двери парламента болгаркой - РИА Новости, 15.11.2024
Протестующие в Абхазии попытались вскрыть двери парламента болгаркой
Участники массового протеста в Сухуме, направленного против ратификации инвестсоглашения с Россией, распиливают болгаркой двери парламента Абхазии, пытаясь... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:12
2024-11-15T15:12
2024-11-15T15:25
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абхазия
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Участники массового протеста в Сухуме, направленного против ратификации инвестсоглашения с Россией, распиливают болгаркой двери парламента Абхазии, пытаясь проникнуть вовнутрь, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Протестующие в Сухуме ломают дверь в здание парламента Абхазии
Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, ворвались через него внутрь, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T15:12
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Протестующие у входа в парламент и администрацию президента Абхазии
Входы в парламент и администрацию президента Абхазии блокированы силовиками, перед ними большая толпа протестующих, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T15:12
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024, видео
В мире, Абхазия, Протесты в Абхазии — 2024
Протестующие в Абхазии попытались вскрыть двери парламента болгаркой
СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Участники массового протеста в Сухуме, направленного против ратификации инвестсоглашения с Россией, распиливают болгаркой двери парламента Абхазии, пытаясь проникнуть вовнутрь, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T15:12
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