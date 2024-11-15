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Протестующие в Абхазии попытались вскрыть двери парламента болгаркой - РИА Новости, 15.11.2024
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15:12 15.11.2024 (обновлено: 15:25 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983989935.html
Протестующие в Абхазии попытались вскрыть двери парламента болгаркой
Протестующие в Абхазии попытались вскрыть двери парламента болгаркой - РИА Новости, 15.11.2024
Протестующие в Абхазии попытались вскрыть двери парламента болгаркой
Участники массового протеста в Сухуме, направленного против ратификации инвестсоглашения с Россией, распиливают болгаркой двери парламента Абхазии, пытаясь... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:12
2024-11-15T15:25
в мире
абхазия
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Участники массового протеста в Сухуме, направленного против ратификации инвестсоглашения с Россией, распиливают болгаркой двери парламента Абхазии, пытаясь проникнуть вовнутрь, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании.
абхазия
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Протестующие в Сухуме ломают дверь в здание парламента Абхазии
Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, ворвались через него внутрь, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T15:12
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PT0M19S
Протестующие у входа в парламент и администрацию президента Абхазии
Входы в парламент и администрацию президента Абхазии блокированы силовиками, перед ними большая толпа протестующих, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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60
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в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024, видео
В мире, Абхазия, Протесты в Абхазии — 2024
Протестующие в Абхазии попытались вскрыть двери парламента болгаркой
СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Участники массового протеста в Сухуме, направленного против ратификации инвестсоглашения с Россией, распиливают болгаркой двери парламента Абхазии, пытаясь проникнуть вовнутрь, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-15T15:12
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PT0M19S

Протестующие в Абхазии попытались вскрыть двери парламента болгаркой

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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Участники массового протеста в Сухуме, направленного против ратификации инвестсоглашения с Россией, распиливают болгаркой двери парламента Абхазии, пытаясь проникнуть вовнутрь, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании.
 
В миреАбхазияПротесты в Абхазии — 2024
 
 
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Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
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