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Протестующие в Абхазии попытались вскрыть двери парламента болгаркой

Протестующие в Абхазии попытались вскрыть двери парламента болгаркой - РИА Новости, 15.11.2024

Протестующие в Абхазии попытались вскрыть двери парламента болгаркой

Участники массового протеста в Сухуме, направленного против ратификации инвестсоглашения с Россией, распиливают болгаркой двери парламента Абхазии, пытаясь... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:12

2024-11-15T15:12

2024-11-15T15:25

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протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 15 ноя — РИА Новости. Участники массового протеста в Сухуме, направленного против ратификации инвестсоглашения с Россией, распиливают болгаркой двери парламента Абхазии, пытаясь проникнуть вовнутрь, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протестующие в Сухуме ломают дверь в здание парламента Абхазии Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, ворвались через него внутрь, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T15:12 true PT0M19S

Протестующие у входа в парламент и администрацию президента Абхазии Входы в парламент и администрацию президента Абхазии блокированы силовиками, перед ними большая толпа протестующих, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-15T15:12 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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